Через Дунайские порты удалось перевезти более 4 миллионов тонн зерна

Рекордный проход судов с общим объемом 45 тысяч тонн был зафиксирован 27 августа. Через устье Быстре судового хода по реке Дунай – Черное море прошло 7 судов, а через румынский канал Сулина – 4.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что с марта через Дунайские порты удалось перевезти более 4 миллионов тонн зерна. Кубраков подчеркнул, что в настоящее время это больше, чем всеми другими видами транспорта.

Динамика увеличения – существенная. Если в марте наши порты обрабатывали на экспорт только 16,5 тысячи тонн агропродукции, то уже в июле показатель составил почти 1,4 миллиона тонн,

– сказал министр.

Кубраков подчеркнул, что мощность портов на Дунае можно увеличить до 25 миллионов тонн грузов в год.

В Мининфраструктуре напомнили, что в начале июля устье Быстре судового хода реки Дунай – Черное море стало доступно для прохода судов, перевозящих агропродукцию. Это произошло благодаря освобождению Вооруженными Силами Украины острова Змеиный.

До этого мероприятие в украинские Дунайские порты было возможно исключительно через канал Сулина, проходящий по территории Румынии.

Украина экспортировала первый миллион тонн агропродукции

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украине удалось вывезти первый миллион тонн агропродукции с начала полномасштабной войны.

По словам президента, соответствующий объем агропродукции почти месяц вывезли из трех украинских морских портов – Черноморска, Одессы и Южного.

Морские порты заработали после того, как Украина в Стамбуле подписала так называемое "зерновое соглашение" с Турцией и ООН.

Согласно соглашению, корабли, экспортирующие украинское зерно по Черному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль.

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