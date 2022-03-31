Она уверена, что "Украина никогда не станет страной без женщин". Многие матери поехали, чтобы спасти своих детей.

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Но такое же количество женщин сейчас на передовой в качестве добровольцев, защищают города, ухаживают за ранеными и организуют гуманитарные конвои.

Какова украинская женщина

Украинская женщина более 48 часов ждет на границе, чтобы спасти своего ребенка. Украинская женщина едет в Западную Европу, чтобы организовать гуманитарную помощь для Мариуполя и Харькова. Украинская женщина на службе в Вооруженных силах, берет ружье и идет в бой. Но она еще и тот человек, который плетет маскировочные сетки, варит солдатам суп, работает в магазине и продолжает заниматься бизнесом, чтобы помочь украинской экономике,

– рассказала Зеленская.

Елена Зеленская отметила, что у большинства украинских женщин хорошее образование, они "энергичны и независимы". У тех, кто выехал из страны, спасая жизнь, была работа, карьера и дом. Украинским женщинам совсем не хочется быть беженцами и зависеть от кого-либо.

Мы привыкли к самостоятельности и собственной инициативе. Кстати, быть зависимыми – это то, чего наши люди больше всего боятся. Нередко нам трудно принимать чью-либо помощь,

– заметила она.

Зеленская убеждена, что Украина победит, а украинцы вернутся домой, будут помогать восстанавливать города и работать над восстановлением экономики и инфраструктуры.

Я вам говорю: наши люди невероятны, и они невероятно усердны. Если бы россияне одержали победу над нами, Европе не хватало бы нас,

– заметила первая леди страны.

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