Вона впевнена, що "Україна ніколи не стане країною без жінок". Багато матерів поїхали, щоб урятувати своїх дітей.

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Але така ж кількість жінок зараз на передовій як доброволиці, обороняють міста, доглядають поранених і організовують гуманітарні конвої.

Якою є українська жінка

Українська жінка понад 48 годин чекає на кордоні, щоб урятувати свою дитину. Українська жінка їде до Західної Європи, щоб організувати гумдопомогу для Маріуполя та Харкова. Українська жінка є на службі у збройних силах, бере рушницю та йде у бій. Але вона і та людина, яка плете маскувальні сітки, варить солдатам суп, працює в магазині та продовжує займатися бізнесом, аби допомогти українській економіці,

– розповіла пані Зеленська.

Олена Зеленська зауважила, що більшість українських жінок мають гарну освіту, вони "енергійні та незалежні". У тих, які виїхали з країни, рятуючи життя, була робота, кар'єра та будинок. Українським жінкам зовсім не хочеться бути біженками й залежати від когось.

Ми звикли до самостійності та власної ініціативи. До речі, бути залежними це те, чого наші люди найбільше бояться. Нерідко нам важко приймати чиюсь допомогу,

– зауважила вона.

Зеленська переконана, що Україні переможе, а українці повернуться додому, допомагатимуть відновлювати міста та працюватимуть над відновленням економіки та інфраструктури.

Я вам кажу: наші люди неймовірні, і вони неймовірно старанні. Якби росіяни здобули перемогу над нами, Європі не вистачало б нас,

– зауважила перша леді країни.

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