К нелегитимным выборам в Крыму оккупанты привлекают детей

До выборов президента России в одной из школ Крыма детей заставляют рисовать плакаты в поддержку Владимира Путина.

Об этом сообщают правозащитники со ссылкой на источники в школе.

В том числе детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта.

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Также детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.

В этой школе 18 марта разместят избирательный участок, на котором и пройдут нелегитимные выборы президента РФ.

Напомним, 18 марта в Российской Федерации запланированы президентские выборы. Оккупационные власти планируют провести голосование и в аннексирована Крыму. Поэтому Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России через Крым.