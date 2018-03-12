До нелегітимних виборів у Криму окупанти залучають дітей

До виборів президента Росії в одній зі шкіл Криму дітлахів змушують малювати плакати на підтримку Володимира Путіна.

Про це повідомляються правозахисники з посиланням на джерела в школі.

Зокрема дітей зобов'язали записати в щоденник завдання про участь в конкурсі. Малюнок для конкурсу потрібно принести в школу до 13 березня.

Читайте також: Путін зробив зізнання про роздуми щодо свого наступника на посаді президента Росії

Також дітям запропонували привести своїх батьків на вибори і сфотографуватися на тлі таких дитячих малюнків.

У цій школі 18 березня розмістять виборчу дільницю, на якій і пройдуть нелегітимні вибори президента РФ.

Нагадаємо, 18 березня у Російській Федерації заплановані президентські вибори. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.