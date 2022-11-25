Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он признается, что о случаях похищения оккупантами людей в Запорожье власти узнают, только когда родственники или близкие сообщают об этом.

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По его словам, за 9 месяцев войны официально известно, что в плену россиян оказалось более 700 человек из Запорожской области, но еще о судьбе стольких же до сих пор неизвестно, потому что россияне не признаются в этом.

Люди возвращаются из плена и рассказывают совсем страшные вещи. К примеру, недавно появился комментарий одной женщины, которая находилась в плену россиян. Она рассказала, что ее 9 дней держали в морском контейнере, а это точно не человеческие условия.

– заявил Федоров.

Мэр Мелитополя добавил, что к каждому мужчине, которого держат в плену, оккупанты совершают пытки. "К многим пленным применяют пытки с применением электрического тока", – сказал он.

Федоров отметил, что также есть случаи изнасилования жителей временно оккупированных территорий, которые берут в плен.

Также бывают случаи, когда пленных вывозят в Лефортово СИЗО, чтобы приговорить к пожизненному содержанию. Сегодня это глобальная катастрофа и геноцид против нашего народа, который делает Россия,

– подытожил мэр Мелитополя.

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К слову, ночью 23 ноября оккупанты обстреляли родильное отделение в Запорожье, в результате чего там погиб младенец , только появившийся на свет. В минобороны России уже выдвинули свою версию обстрела. Оккупанты заявили, что на самом деле в Вольнянске стреляли по ВСУ, а не по роддому. Также они ни слова не упомянули об убитом младенце.