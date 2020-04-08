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      Как не сойти с ума на каратином: действенные советы психолога

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      Как помочь себе на карантине / Alexander Dummer, Andrea Piacquadio на Unsplash

      Во время карантина люди остаются дома в закрытом помещение с родными, или же наоборот – сами. Как это время использвоать с пользой и не сойти с ума – 24 каналу рассказала психолог Елена Рыхальская.

      По ее словам, если люди были очень социализированными, а потом резко оставляют дома на долгое время – это сложно принять.

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      Психолог отметила, что людям становится сложно, ведь они начинают жить минуту в минуту с близкими людьми, о которых на самом деле не так много не знали и которых видели гораздо реже.

      ► Советы

      Для того, чтобы конструктивно преодолеть трудности адаптации и взять пользу от карантина Елена Рыхальская дала ряд советов:

      1. Необходимо понять – это адаптационный период: как в восприятии информации, так и в семейных отношениях.
      2. Надо найти то, что вы не успевали сделать за момент социальной гонки, в которой вы находились. Такие действия всегда существуют у психологически зрелых и социально активных людей. Если вы не посмотрели важные фильмы или не читали определенные книги, можно сделать это сейчас.
      3. Очень важно понимать, что общение в замкнутом пространстве в семье должно происходить 50 на 50. 50% вы посвящаете общению друг с другом, 50% – вы идете или в другую комнату, или в другой уголок квартиры и посвящаете время на развитие себя.
      4. Не сойти с ума – это заняться умом. То есть, по большому счету, ум надо максимально нагружать: изучать то, что не успели, писать планы.
      5. Информация – это хорошо, однако дополнительные негативные эмоции будут излишни. Говорить с людьми надо не об ужасах коронавируса, а о том, кто что нового для себя взял.

      ► Почему много разводов после карантина

      Во многих странах увеличилось количество разводов и домашнего насилия во время карантина. Однако, по словам Елены Рыхальской, коронавирус и выход из социального процесса только стали лакмусовой бумажкой. Некоторые пары разошлись бы и без карантина, просто он ускорил принятие такого решения.

      Это всего лишь лакмусовая бумажка, диагностика того, какими на самом деле были наши отношения,
      – отметила психолог.

      "Понятно – есть пик, тот самый адаптационный период. Первую неделю все выспались и наелись, вторую неделю – ведь много негативной информации и ее некуда девать – начали ссориться из-за примитивных бытовых мелочей. Дождитесь 3 – 4 недели, вы помиритесь, такова динамика пребывания людей в замкнутом пространстве", – объяснила Рыхальская.

      Она добавила: то, что вы находитесь вместе – позволяет по-новому узнать себя, отношения и найти те модели поведения, которые будут конструктивными, которые не будут отталкивать – а наоборот сблизят. "Это время уже близко", – убеждена психолог.

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      ► Что делать тем, кто один дома

      Для тех, кто в настоящее время на карантине остался дома один, Елена Рыхальская советует больше общаться и использовать новые возможности.

      "Слава Богу, у нас существует интернет, соцсети, с помощью которых мы можем разговаривать с близкими. Эти люди, возможно, не могли раньше общаться с вами, но сейчас они на карантине, и вы можете говорить часами", – привела пример психолог.

      Смотрите видеокомментарий психолога на 24 канале:

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Семья Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Психология Новости Здоровье Здоровье Новости семьи Психология семьи
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