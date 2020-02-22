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      Как правильно следить за своим весом: советы диетолога

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      Когда нужно взвешиваться? / verywellfit

      Меня иногда спрашивают: как часто взвешиваться, чтобы эффективно контролировать свое физическое здоровье, что бы это помогало, а не приводило к ошибочным выводам.

      Один раз на день? Декілька разів на день? Або раз на тиждень чи раз на місяць? Хочу відповісти на це питання.

      Зверніть увагу: Як у зимовий період компенсувати необхідний вітамін D?

      Коли потрібно зважуватися щодня?

      Тоді, коли треба бачити процеси втрати зайвих кілограмів. Наприклад, в наших програмах зниження ваги я прошу своїх пацієнтів зважуватися щодня натще і один раз в тиждень вимірювати свої обсяги. Зважування один раз на день в такому випадку дає вам почуття відповідальності і добре мотивує. Воно важливе нам для визначення швидкості втрати ваги. Це дозволяє дивитися і оцінювати результати в подальшій перспективі, бачити тенденції. І вживати необхідних заходів для корекції раціону і фізичної активності.

      Щотижнева перевірка ваги більше підходить для звичайного життя. Це дозволяє свідомо і відповідально контролювати свою вагу без зайвих щоденних переживань, викликаних можливими коливаннями ваги. Виберіть один день в тиждень, коли ви зважуєте себе. Робіть це вранці, відразу після пробудження і походу в туалет, натще.

      Важливо знати, що коливання у вазі це нормально і природно. Підвищення і зменшення маси тіла залежить, крім обсягів з'їденої їжі і від деяких інших чинників. Їх треба теж враховувати:

      • від кількості води. Ваша вага залежить від кількості випитої води. Як би це дивно не звучало, але чим менше ви п'єте, тим більше води утримується в організмі. Це означає, що в ті дні, коли ваш організм страждає від нестачі вологи, ваш вага збільшується. Тому, пийте більше води.
         
      • від кількості солі (натрію) в вашому раціоні. Одна чайна ложка солі містить 2 г натрію, добова потреба організму в натрії складає 1 – 3 г. Цю норму дуже легко перевищити. З'їли більше солі – більше води залишилося в організмі, цифра на вагах показала "плюс". Причому кількість солі в їжі не залежить від наявності солоного смаку. Іноді продукт може здаватися взагалі не солоним, але містити багато солі.
         
      • від місячного циклу у жінок. Утримання рідини в організмі жінки відбувається перед менструацією, тому збільшення ваги в даний період фізіологічно.

      Пам'ятаємо: неможливо за добу скинути чи набрати 1-2 кг жиру. Це коливання ваги буде відображати лише запас води. Якщо грамотно знижувати вагу, то запас жирової тканини зменшується в середньому всього лише на 450 – 900 гр. в тиждень. Жорсткі (модні) дієти, від яких худнуть на 4-5 кг за 7 днів – на них втрачають не тільки жир, але ще і м'язову тканину, що негативно позначається на здоров'ї та самопочутті. Це поганий шлях зниження ваги. Він приведе в кінцевому підсумку до проблем і повторному набору ваги.

      Важливо, щоб щоденний раціон був адекватним, збалансованим і забезпечував організм в достатку життєво важливими нутрієнтами.

      А також потрібно знати, що + 1 кг на вагах після дня народження або походу в гості це не +1 кг жиру. Це вода. Головне, щоб "дні народження" не почали часто повторюватися.

      Ведіть щоденник харчування, складайте заздалегідь своє меню. Слідкуйте не тільки за вагою, але ій за об'ємами. Пам'ятайте, що вага – це тільки одна важлива величина. Насправді треба враховувати ще й інші конкретні параметри – кількість жирової тканини, м'язова маса, гідратація організму. Точний аналіз складу тіла інформативний і корисний для багатьох. Оцінка вмісту жиру в організмі є ключовим компонентом контролю прогресу втрати ваги. І не тільки в процесі схуднення.

      Звичайно, бути в формі – важливо. Але не відкладайте життя на потім, на "коли схудну". Насолоджуйтеся кожним днем! І сьогоднішнім суботнім днем також!

      Рекомендуємо ознайомитись: Що таке пребіотики та як вони впливають на наше здоров'я?

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      Автор: Светлана Фус
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Новости Спорта Публикации Здоровое питание Диеты
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      Новости за 21 февраля
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