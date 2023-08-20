Об этом сообщила ее сестра Диана Борец в фейсбуки. Она рассказала о состоянии девочки и вспомнила хронологию трагедии.
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19 августа моя сестра впервые за лето поехала к подружке в центр гулять, девушки хотели продавать браслетики из бисера для сбора средств на ВСУ. Весь вечер допоздна она их делала,
– рассказала Борец.
С рваными ранами девочку привез в больницу очевидец атаки
По словам женщины, к моменту удара ракетой по центру Чернигова ее младшую сестру ранило обломками.
"С рваными ранами ее сам отвез в больницу прохожий — человек с большой буквы. Весь день в операционных. Перевезли экстренно на реанимобили в Киев, в Охматдет, потому что слишком сложные травмы. Сейчас идет еще одна операция. Врачи спасают ей жизнь", — писала Диана Борец.
Она также обнародовала ее фотографии до трагедии 19 августа и на месте происшествия в Чернигове.
12-летняя девочка получила сложные травмы / Фото из фейсбука Дианы Борец
Девочка в шоковом состоянии
Сестра раненой девочки рассказывает, что пока ребенок находится после операции в шоковом состоянии, однако ситуация находится под контролем.
Еще сотрясение мозга и ушиб легких. Сейчас угрозы для жизни нет, главное, чтобы не было осложнений. Надеемся, что рука приживется. Она в шоке, психологически травмирована, врачи пока прогнозы не делают. Молитесь с нами, чтобы она не потеряла руку,
– написала вчера вечером Диана Борец.