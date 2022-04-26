О соответствующей инициативе объявили министерки иностранных дел Канады и Великобритании Мелани Жоли и Лиз Трасс. Они подчеркивают, что российские зверства никогда не забудут.

Читайте также Российская армия стала коллективным маньяком, – Зеленская о массовых изнасилованиях украинок

Российских насильников в Украине накажут

Мы никогда не забудем устрашающие сцены из Бучи после российской оккупации и возмутительные совершенные преступления, особенно против женщин,

– говорится в статье.

Следовательно, и Великобритания, и Канада будут совместно бороться с последствиями сексуального насилия во время войны России против Украины. В этих странах решительно настроены наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям.

Министерки подчеркивают, что такие преступления российские военные совершают для того, чтобы покорить и давить на женщин.

Оно (изнасилование – 24 канал) – такое же разрушительное в конфликте, как мины и химическое оружие – оба из которых запрещены международными соглашениями – но не получает такого же серьезного отношения,

– подчеркнули авторы.

Министры Жоли и Трасс подчеркнули, что в мире должны реагировать на подобные преступления. Более того, им необходимо принять все возможные меры, чтобы такое больше не повторялось.

"Объединенное королевство и Канада делают все возможное, чтобы все ответственные за преступления Путина предстали перед судом по всей строгости закона", – подчеркнули они.

Заметим, что под Изюмом удалось уничтожить 64-ю бригаду, причастную к зверствам в Буче. Их, подтвердил Арестович, обезвредили бойцы 93-й ОМБр.

Тем временем россиянам приказали сильнее атаковать Украину: смотрите видео