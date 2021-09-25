Этот "эффект инстаграма" транслирует на тысячи людей псевдоидеальную жизнь и умалчивает важные проблемы. Почему известные личности скрывают реальность и как бороться с домашним насилием – читайте дальше.

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Почему соцсети транслируют псевдоидеальную жизнь

Недавно похожая ситуация была у популярной украинской блогерши Саши Бо. Ее блог был посвящен идеальным отношениям с мужем и рассказам о счастливой семье. Но впоследствии в интервью ведущей Маше Ефросининой блогерша рассказала, что уже 3 месяца находится в бракоразводном процессе. Ссоры и скандалы в ее семье были регулярными последние несколько лет. Несмотря на счастливые фото в соцсетях, негатива в ее жизни было достаточно, но она почти никогда не показывала это в сети.

Ее мужа – Игоря Пустовита – начали массово обвинять в домашнем насилии. Поэтому чуть позже интервью записал и Пустовит, который также рассказал о проблемах в отношениях с Сашей и о том, что их брак был далек от идеала.



Семья Саши и Игоря Пустовита / Фото с инстаграма блогерши

Сама же Саша извинилась перед поклонниками за то, что создала идеальную картинку счастливого брака и семьи, которая на самом деле была кардинально иной.

Но такие история – не редкость. В соцсетях люди часто имитируют счастливую и успешную жизнь и не рассказывают о своих проблемах. И это, конечно, выбор каждого, но иногда это умалчивает действительно важные проблемы с абьюзом, которые все же нужно проговаривать и решать.

Абьюз и насилие – серьезные социальные проблемы. Наиболее уязвимые группы – это женщины 18-45 лет и дети. По данным, опубликованным ВОЗ, во всем мире 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают, что в течение жизни подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны партнера. До 38% убийств женщин в мире совершают их сексуальные партнеры – мужчины.

Мы пообщались с психологом и рассказываем о том, почему люди прячут настоящую жизнь от соцсетей, какое влияние это может иметь и как справиться с домашним насилием.



Жертвы абьюза часто оправдывают партнера / Фото Unsplash

Что говорят психологи

Ольга Копчинская, психолог, психотерапевт, "Психолог года" по версии Celebrity Awards 2020, отметила, что, к сожалению, часто случается так, что за идеальной страницей в соцсетях скрываются проблемы, которыми не у всех людей хватает сил поделиться. Иногда даже имеют место угрозы, насилие и другие проявления абьюза.

Она пояснила, что люди привыкли показывать красивый фасад и прятать менее привлекательные задворки, особенно это явление набрало обороты с приходом социальных сетей в нашу жизнь. Что касается случая с Сашей Бо то, кроме других мотивов беречь абьюз в секрете, может быть и сам блог. Ведь для нее это – не только способ самовыражения, но и заработок.

Условно говоря, всем нам хочется показать только лучшие стороны себя и своей жизни. По моему мнению, это имеет смысл, ведь все мы приходим в соцсети за улучшением настроения и отдыхом. Мало у кого есть желание постоянно наблюдать только негатив и ссоры. Слушать и заниматься чужими проблемами – это тяжелая работа, для которой существуют специалисты – психологи и психотерапевты,

– пояснила Копчинская.

Она добавила, что с разоблачением такой ситуации, которая сложилась у Саши Бо с мужем, у широкой публики становится под сомнение "идеальность" отношений в соцсетях. Есть много причин такого поведения и много способов реагирования на абьюз.

Вообще, абьюз – это очень сложная и неоднозначная тема. Жертвы часто оправдывают партнера и поэтому не решаются признаться в том, что на самом деле творится за красивой картинкой их жизни.

Кроме того, стоит добавить, что отношения между абьюзером и жертвой часто ходят по кругу. Это называется треугольник Карпмана и выглядит следующим образом: абьюзер – нападает, жертва – страдает от нападок и спаситель – утешает и обещает, что больше такого не будет. Это замкнутый круг, из которого трудно вырваться, а иногда даже трудно распознать. Ольга Копчинская Психолог

Психолог рассказывает, что удерживает жертву рядом с абьюзером:

тяжесть признания ответственности за свой выбор. Не каждому под силу сказать "да, это был мой выбор, но я ошибся".

стыд перед окружающими. Как сказать об этом друзьям и родственникам? А в инстаграме в глазах других пользователей я теперь не буду идеальным партнером? Моя жизнь была фарсом?

чувство вины. Более свойственно женщинам, которым социум и собственные установки могут говорить, что она провоцирует партнера на определенные действия.

газлайтинг. Абьюзер может уверять в том, что такого не было, что это имело другое значение или наоборот, обвинять жертву.

страх перед абьюзером. А если он меня убьет, когда я поделюсь этим?

страх одиночества. Лучше так, чем быть одному.

Самое важное, на мой взгляд, это говорить об этом, чтобы жертвы абьюза не считали себя брошенными один на один с проблемой. Также стоит развивать собственную чувствительность, чтобы иметь возможность сразу распознать неприемлемое поведение и прекратить такие отношения как можно раньше. Ловить психологическое насилие, которое имеет форму слов и может начинаться с безобидных шуток,

– порекомендовала Копчинская.

По словам эксперта, можно утверждать, что инстаграм и блогеры с их идеальной жизнью негативно влияют на самовосприятие их подписчиков. Но в последнее время прослеживается положительная тенденция, когда жертвы абьюза перестают замалчивать важные проблемы и подают другим пример смелости и возможности изменения жизни к лучшему.