Цей "ефект інстаграму" транслює на тисячі людей псевдоідеальне життя та замовчує важливі проблеми. Чому відомі особистості приховують реальність та як боротися з домашнім насильством – читайте далі.

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Чому соцмережі транслюють псевдоідеальне життя

Нещодавно схожа ситуація була у популярної української блогерки Саші Бо. Її блог був присвячений ідеальним стосункам з чоловіком та розповідям про щасливу сім'ю. Але згодом в інтерв'ю ведучій Маші Єфросиніній блогерка розповіла, що вже 3 місяці перебуває у шлюборозлучному процесі. Сварки та скандали у її сім'ї були регулярними останні кілька років. Попри щасливі фото у соцмережах, негативу у її житті було достатньо, але вона майже ніколи не показувала це у мережі.

Її чоловіка – Ігоря Пустовіта – почали масово звинувачувати у домашньому насильстві. Тому трохи згодом інтерв'ю записав і Пустовіт, який також розповів про проблеми у стосунках з Сашею та про те, що їхній шлюб був далеким від ідеалу.

Сім'я Саші та Ігоря Пустовітів / Фото з інстаграму блогерки

Сама ж Саша вибачилася перед прихильниками за те, що створила ідеальну картинку щасливого шлюбу та родини, яка насправді була кардинально іншою.

Але такі історія – не рідкість. У соцмережах люди часто імітують щасливе та успішне життя і не розповідають про свої проблеми. І це, звісно, вибір кожного, але іноді це замовчує справді важливі проблеми з аб'юзом, які все ж потрібно проговорювати та вирішувати.

Аб'юз та насильство – серйозні соціальні проблеми. Найбільш вразливі групи – це жінки 18-45 років і діти. За даними, опублікованими ВООЗ, в усьому світі 30% жінок, які перебували у відносинах, повідомляють, що протягом життя зазнавали фізичного або сексуального насильства з боку партнера. До 38% вбивств жінок у світі скоюють їхні сексуальні партнери – чоловіки.

Ми поспілкувалися з психологом та розповідаємо про те, чому люди ховають справжнє життя від соцмереж, який вплив це може мати та як справитися з домашнім насильством.

Жертви аб‘юзу часто виправдовують партнера / Фото Unsplash

Що кажуть психологи

Ольга Копчинська, психологиня, психотерапевт, "Психолог року" за версією Celebrity Awards 2020, зазначила, що, на жаль, часто трапляється так, що за ідеальною сторінкою у соцмережах приховуються проблеми, якими не у всіх людей вистачає сил поділитися. Іноді навіть мають місце погрози, насильство та інші прояви аб'юзу.

Вона пояснила, що люди звикли показувати гарний фасад та ховати менш привабливі задвірки, особливо це явище набрало обертів з приходом соціальних мереж у наше життя. Що стосується випадку з Сашею Бо, то, крім інших мотивів берегти аб'юз у секреті, може бути й сам блог. Адже для неї це – не тільки спосіб самовираження, але й заробіток.

Умовно кажучи, всім нам хочеться показати лише найкращі сторони себе та свого життя. На мою думку, це має сенс, адже всі ми приходимо у соцмережі за покращенням настрою та відпочинком. Мало в кого є бажання постійно спостерігати лише негатив та сварки. Слухати та перейматися чужими проблемами – це важка робота, для якої існують спеціалісти – психологи та психотерапевти,

– пояснила Копчинська.

Вона додала, що з викриттям такої ситуації, яка склалася у Саші Бо з чоловіком, у широкої публіки стає під сумнів "ідеальність" відносин у соцмережах. Є багато причин такої поведінки та багато способів реагування на аб'юз.

Взагалі, аб'юз – це дуже непроста та неоднозначна тема. Жертви часто виправдовують партнера і тому не наважуються зізнатись у тому, що насправді коїться за гарною картинкою їх життя.

Окрім того, варто додати, що відносини між аб'юзером та жертвою часто ходять по колу. Це називається трикутник Карпмана та виглядає наступним чином: аб'юзер – нападає, жертва – страждає від нападок і рятівник – втішає та обіцяє, що більше такого не буде. Це замкнуте коло, з якого важко вирватися, а іноді навіть важко розпізнати. Ольга Копчинська Психологиня

Психолог розповідає, що утримує жертву поряд з аб‘юзером:

важкість визнання відповідальності за свій вибір. Не кожному під силу сказати "так, це був мій вибір, але я помилився".

сором перед оточуючими. Як сказати про це друзям та родичам? А в інстаграмі в очах інших користувачів я тепер не буду ідеальним партнером? Моє життя було фарсом?

почуття провини. Більш властиво жінкам, яким соціум та власні установки можуть казати, що вона провокує партнера на певні дії.

газлайтинг. Аб'юзер може запевняти в тому, що такого не було, що це мало інше значення або навпаки, звинувачувати жертву.

страх перед аб'юзером. А якщо він мене вб'є, коли я поділюсь цим?

страх самотності. Краще так, ніж бути самому.

Найважливіше, на мою думку, це говорити про це, щоб жертви аб'юза не вважали себе покинутими віч-на-віч з проблемою. Також варто розвивати власну чутливість, щоб мати змогу одразу розпізнати неприйнятну поведінку та припинити такі відносини якомога раніше. Ловити психологічне насилля, яке має форму слів та може починатися з невинних жартів,

– порекомендувала Копчинська.

За словами експертки, можна стверджувати, що інстаграм та блогери з їх ідеальним життям негативно впливають на самосприйняття їх підписників. Але останнім часом прослідковується позитивна тенденція, коли жертви аб'юза перестають замовчувати важливі проблеми й подають іншим приклад сміливості та можливості зміни життя на краще.