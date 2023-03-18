Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Люди, пережившие пытки сейчас рассказывают свои истории, некоторые из них до сих пор не готовы открыть лицо, но историй очень много.

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Корреспондентка рассказала, что в Харьковской области террористы оборудовали комнаты, в которых пытали людей, пытаясь выпросить какую-то информацию.

Пыточные прошли совершенно разные люди, мужчины всех возрастов, разных специальностей. Полиции сейчас известно около 200 жертв застенков, их гораздо больше, однако не все готовы об этом говорить.

Кто-то пробыл там сутки и до сих пор не может прийти в себя, настолько физически поломали человека, а кто-то пробыл там месяц и его запугивали,

– добавила Черненко.

Пыточные в Волчанске

Во время оккупации Волчанска россияне базировались и устроили одну из пыточных прямо в местном райотделе. Сейчас можно увидеть там обрисованные стены с нацистской символикой, уничтоженную мебель, записи с проклятиями, кое-где с большим количеством орфографических ошибок.

Истории людей, переживших пыточные – это истории украинского сопротивления. Один из пострадавших, например, снял триколор с площади после того, как его в первые часы оккупации вывесили. Другой – передавал информацию украинской стороне о базировании оккупационных войск. Молодые местные ребята жгли технику россиян.

Мы вспоминаем об этом, чтобы помнить, насколько тяжело нашим людям до сих пор на оккупированных территориях. Как тяжело украинцам и что им приходится там переживать,

– подчеркнула Черненко.

Пытки на Харьковщине: смотреть видео

Истории сопротивления

Местные правоохранители сообщили, что большинство граждан содержали и пытали на Волчанском агрегатном заводе. Предприятие имеет большую территорию, враг использовал его для размещения личного состава, боеприпасов, а также там оборудовались отдельные помещения для содержания местных.

Страшнее всего было, когда били током. Нам всегда в банках давали паштет полностью открытый, на двоих, на троих. А однажды дали с крышкой, я ее отломал и положил в карман, думал уже все. В следующий раз, если уж что-то будет, покончу с жизнью,

– рассказал горожанин, прошедший застенку.

Людей в застенках размещали прямо на полу из бетона, по счастью был найден кусок картона, вентиляции не было вообще.

У меня было несколько приступов удушья, единственный вариант подышать – это дыра, пробитая под кабель. К ней прижимался губами и дышал,

– рассказал пострадавший.

У россиян были списки участников АТО. Очевидец рассказал, как в пыточеую загнали дедушку 82 лет, его сын воевал в АТО. Деда держали, пока сын не пришел его сменить.

Однажды отправили в камеру шестнадцатилетнего парня Дениса. Его били около суток. Держали сначала не в камере, туда привезли впоследствии. Ему угрожали расстрелом, а били за то, что тот спросил друга по мобильному телефону: "Ну что там, когда уже HIMARS Украине дадут?".

Что известно о застенках на Харьковщине