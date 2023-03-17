В пятницу, 17 марта, в командование украинской армии опубликовали свод по состоянию на 18:00. Среди прочего, в нем говорится о застенке в городе Энергодаре в Запорожской области, где расположена АЭС.
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"При поддержке коллаборантов"
Заметим, что места для пыток захватчики устраивают всюду, куда ступает их нога. Конечно, помогают им в нем местные предатели.
Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество застенков на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. Так, вновь созданная застенка замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области,
– написали в Генштабе.
Вместе с тем там констатировали, что подвергаются жестоким пыткам люди с проукраинскими взглядами, а также не желающие выполнять требования местной оккупационной так называемой "власти".
Россию привлекут к ответственности
- Вспомним к этой теме, что 17 февраля Международный уголовный суд в Гааге издал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей враждебного государства Марии Львовой-Беловой. Подозревают этих представителей руководства государства-террориста в похищении украинских детей.
- На эту новость отреагировал, в частности, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, это решение МКС является началом на пути к привлечению всех виновных оккупантов за все военные на территории нашего государства.
- Очевидно, в недалекой перспективе международные организации возьмутся также за рассмотрение дел по застенкам, которые устраивают оккупанты на ТОТ. Важно, что после освобождения Херсона в ноябре 2022 года стало известно о местах для пыток, что организовывали захватчики на нашей территории на Юге.