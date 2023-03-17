В пятницу, 17 марта, в командование украинской армии опубликовали свод по состоянию на 18:00. Среди прочего, в нем говорится о застенке в городе Энергодаре в Запорожской области, где расположена АЭС.

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"При поддержке коллаборантов"

Заметим, что места для пыток захватчики устраивают всюду, куда ступает их нога. Конечно, помогают им в нем местные предатели.

Российские оккупанты, при активной поддержке местных коллаборантов, увеличивают количество застенков на временно оккупированных и захваченных территориях Украины. Так, вновь созданная застенка замечена в юго-восточной части Энергодара Запорожской области,

– написали в Генштабе.

Вместе с тем там констатировали, что подвергаются жестоким пыткам люди с проукраинскими взглядами, а также не желающие выполнять требования местной оккупационной так называемой "власти".

Обратите внимание! В общем, ситуация на Запорожском направлении такова: противник ведет оборону, как и на Херсонском направлении, одновременно обстреливая украинские города и села. В частности, под огонь попали такие населенные пункты за минувшие сутки на Запорожье: Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское.

Россию привлекут к ответственности