У п'ятницю, 17 березня, в командування української армії опублікували зведення станом на 18:00. Серед іншого, у ньому йдеться про катівню в місті Енергодарі у Запорізькій області, де розташована АЕС.

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"За підтримки колаборантів"

Зауважимо, що місця для тортур загарбники влаштовують всюди, куди ступає їхня нога. Звісно, що допомагають їм в ньому місцеві зрадники.

Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області,

– написали в Генштабі.

Разом з тим там констатували, що піддаються жорстоким тортурам люди з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої "влади".

Зверніть увагу! Загалом ситуація на Запорізькому напрямку така: противник веде оборону, як і на Херсонському напрямку, водночас обстрілюючи українські міста й села. Зокрема, під вогонь потрапили такі населені пункти за минулу добу на Запоріжжі: Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки та Кам'янське.

Росію притягнуть до відповідальності