Правоохранители начали расследовать дело с пометкой "Доведение до самоубийства".

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Информация о смерти сначала появилась в социальных сетях, а позже ее подтвердили в полиции Казахстана.

По факту обнаружения трупа мужчины отдел полиции района Есиль возбудил уголовное дело по статье 105 о доведении до самоубийства. Сейчас для обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия,
– сообщили в полиции.

Отметим, что Руслан Шамшиев стал управляющим директором по правовым вопросам ООО "Оператор РОП" в 2021 году. До этого он занимал различные должности в госкорпорации "Правительство для граждан".

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