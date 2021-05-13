Даже из этой ситуации кремлевская пропаганда нашла способ извлечь выгоду. Например, проводят параллели между террористом и молодежью, которая ходит на митинги против Владимира Путина, или на фоне трагедии пытаются еще больше взять под контроль интернет.

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19-летний подросток совершил вооруженное нападение

12 мая в Татарстане было объявлено днем траура. За день до этого 19-летний подросток совершил вооруженное нападение на гимназию в Казани, в которой сам когда-то учился.

Во время терракта погибли 7 учеников и 2 взрослых, в том числе молодая учительница 25 лет. Пострадали еще не менее 20 человек. О преступнике – его имя Ильназ Галявиев, практически ничего не известно.

На допросе Ильназ утверждал, мол, "осознал себя богом" и пообещал "убить огромное количество биомусора". За неделю до трагедии в гимназии Казани 19-летний парень завел свой телеграм-канал под названием "Бог", где писал сообщения с призывами всем людям, то есть "рабам" – подчиниться.

Что стало причиной такой агрессии

Многие российские чиновники и политики, например в Совете Федерации, ответственность за жестокость Ильназа Галявиева возложили на компьютер. И как следствие, предложили ужесточить контроль за видеоиграми.

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Подобный миф уже был разрушен сотнями исследований, но до сих пор видеоигры в таких ситуациях становятся удобной мишенью для обвинений. Куда хуже любой компьютерной игры – российская пропаганда, которая романтизирует войну и милитаризирует детей.



Российские военные демонстрировали оружие детям в оккупированном Крыму / Фото "Радио Свободы"

Россия детям с пеленок внушает, что война – это решение всех проблем и всё можно разрешить с помощью оружия. Кремль создает юнармии, а детей учат собирать автомат Калашникова прямо на уроках. Россия учит детей убивать с юных лет.

В "стране вечного 9-го мая" российская пропаганда рассказывает с садика детям о том, что война – это праздник, а не траур, горе и трагедия. Детей одевают в военную форму ради развлечения. В одежду для смерти, в которой люди идут убивать и умирать.



Дети на концерте изображали могилы погибших солдат / Фото с твиттера Рустема Адагамова

Например, в России школьники в форме солдат Красной армии стали на колени, опираясь головой в пол. Над собой они подняли "стелы" с именами погибших – таким образом школьники изображали могилы во время спектакля.

Россия формирует почву для жестокости среди своих граждан

Население, глядя на агрессивные действия российской власти по отношению к другим странам, может прийти к мысли, что язык силы – единственно верный. Раз Путин захватывает территории других стран для своей внешней политики и убивает граждан других держав, то и им следует общаться с окружающим миром языком агрессии.

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Агрессивная российская пропаганда формирует почву для жестокости среди населения. Кремль постоянно запугивает людей, что они в любой момент могут попасть под управление внешних сил. Массовая пропаганда регулярно утверждает, что население находится в окружении врагов.

На этих столпах держится российская империя. Поэтому Кремль не может избавиться от своей пропаганды, ведь тогда империя рухнет.

Как Кремль использует трагедии для своих целей

Самое циничное в том, что российская власть использует подобные трагедии для своих целей. Министерство образования Мурманской области в связи с событиями в Казани потребовало создать базу школьников и выпускников "склонных к нарушению дисциплины" и "проявлявших немотивированную агрессию".

В подобной базе, как пишут российские СМИ, среди отрицательных характеристик подростков представители школьных администраций указывали:

"участие в акциях в поддержку Алексея Навального";

"непризнание авторитета";

"свободолюбие";

"чёткое стремление к избавлению от границ".

В список неугодных может попасть абсолютно любой подросток, выступающий против Путина. Российская пропаганда проводит параллель между террористом и оппозицией. Логика такая: сегодня они выходят на митинги против Путина, а завтра расстреливают невинных граждан.

Российская пропаганда навязывает им романтизм смерти

Пропаганда ставит между террористом и российским либералом знак "равно", первых и вторых даже записывают в сатанисты. Одна из главных пропагандистов в обойме Путина Маргарита Симоньян предложила проверять всех школьников и студентов на предмет психологического здоровья.

Предполагаю, что "психическим нездоровьем" будут признаны подростки даже с минимальными оппозиционными взглядами. Те же участники маршей за Навального и свободолюбивые.

В России интернет и так находится под контролем силовиков. В этой стране за репост можно получить реальный срок, а трагедия в Казани создала очередную почву для того, чтоб этот контроль только усилить и заполучить информационное пространство.

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Российская империя может сколько угодно обвинять в террактах среди подростков компьютерные игры, западный интернет и Навального. Однако основная проблема заложена в самой российской пропаганде, именно она милитаризирует детей, а также учит их убивать и быть жестокими. Она навязывает им романтизм смерти.