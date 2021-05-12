Перед тем, как убить 9 человек в казанской гимназии, Ильназ Галявиев написал о своих планах в телеграм-канале. Основатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал трагедию.

Он подчеркнул, что стрелок анонсировал жестокие намерения только за 20 минут до нападения. Для этого парень создал телеграм-канал с причудливым названием "Бог".

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Дуров отметил, что на момент совершения преступления в канале был лишь один участник – его создатель Ильназ Галявиев. За 15 минут до теракта он изменил настройки канала и сделал его публичным.

Основатель Telegram предположил, что злоумышленник планировал оставить его как свою предсмертную записку. Заметим, нападающий писал, в частности, что планирует застрелить себя.

Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию,

– отметил Дуров.

Однако обратил внимание на то, что жалобы и подписчики появились в созданном преступником телеграм-канале только после того, как его задержали правоохранители.

Дуров сомневается, что силовики успели бы предотвратить трагедию даже если бы каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени.

Ведь времени на это было очень мало. Злоумышленник намеренно не раскрывал своих планов заранее и не давал никакой конкретики, подчеркнул программист.

Дуров призвал "не охотиться на ведьм"

Основатель Telegram добавил, что эмоциональная реакция из-за трагедии в Казани заключается в том, чтобы искать виновных среди третьих лиц – от создателей компьютерных игр до директоров школ.

Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно,

– отметил он.

И добавил, что по статистике один человек на миллион может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Поэтому неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагическими.

"Но они не должны быть поводом для организации "охоты на ведьм" или преобразования общества в концлагерь", – подытожил основатель мессенджера Telegram.

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