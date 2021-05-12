Дуров рассказал подробности о телеграм-канале стрелка из Казани
Перед тем, как убить 9 человек в казанской гимназии, Ильназ Галявиев написал о своих планах в телеграм-канале. Основатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал трагедию.
Источник:телеграм-канал Павла Дурова
Он подчеркнул, что стрелок анонсировал жестокие намерения только за 20 минут до нападения. Для этого парень создал телеграм-канал с причудливым названием "Бог".
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Дуров отметил, что на момент совершения преступления в канале был лишь один участник – его создатель Ильназ Галявиев. За 15 минут до теракта он изменил настройки канала и сделал его публичным.
Основатель Telegram предположил, что злоумышленник планировал оставить его как свою предсмертную записку. Заметим, нападающий писал, в частности, что планирует застрелить себя.
Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию,
– отметил Дуров.
Однако обратил внимание на то, что жалобы и подписчики появились в созданном преступником телеграм-канале только после того, как его задержали правоохранители.
Дуров сомневается, что силовики успели бы предотвратить трагедию даже если бы каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени.
Ведь времени на это было очень мало. Злоумышленник намеренно не раскрывал своих планов заранее и не давал никакой конкретики, подчеркнул программист.
Дуров призвал "не охотиться на ведьм"
Основатель Telegram добавил, что эмоциональная реакция из-за трагедии в Казани заключается в том, чтобы искать виновных среди третьих лиц – от создателей компьютерных игр до директоров школ.
Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно,
– отметил он.
И добавил, что по статистике один человек на миллион может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Поэтому неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагическими.
"Но они не должны быть поводом для организации "охоты на ведьм" или преобразования общества в концлагерь", – подытожил основатель мессенджера Telegram.
Стрельба в Казани: коротко
- 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175 утром 11 мая. Он убил 9 человек, среди них – 2 взрослых и 7 восьмиклассников. 21 человек в больнице.
- Нападающий признался в совершенном преступлении. Судя по словам парня, он не знает точного количества жертв. Дома в злоумышленника нашли вещества для изготовления взрывчатки.
- Российские силовики сообщили, что юноша ведет себя неадекватно. Они выяснили, что ранее парню поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга.
- Галявиеву теперь грозит пожизненное заключение. 12 мая похоронили 26-летнюю учительницу Эльвиру Игнатьеву и 14-летних Ильзию Нагимуллину и Амира Шайхутдинова.
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