Тема опроса была острой сейчас для россиян – отношение к пыткам людей. Результаты – впечатляют.

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Далеко не все россияне понимают, что пытки недопустимы

В ответах на вопросы социологов две трети россиян заявили, что пытки нельзя применять ни при каких обстоятельствах. В то же время 20% – фактически, каждый пятый – убеждены, что пытки приемлемы. В частности:

11% почему-то считают, что можно пытать людей в исключительных случаях (когда это может спасти жизнь невиновных).

И еще 9% за применение пыток, но только к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Примечательно еще следующее:

45% опрошенных россиян полагают, что пытки распространены в системе ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) , 41% – что в полиции и в ходе следствия.

Наибольшее "доверие" к ФСБ (Федеральной службе безопасности) и Следственному комитету – в том, что там пытают людей, убеждены "всего" 18% опрошенных.