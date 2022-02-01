Минздрав обновил карантинную карту
В красной зоне сейчас две области – Ивано-Франковская и Ровненская. Впрочем, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая под угрозой локдауна. В этих областях два показателя Минздрава являются критическими.
Внимание В Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом
Оранжевая зона
- Винницкая область.
- Волынская область.
- Донецкая область.
- Житомирская область.
- Закарпатская область.
- Запорожская область.
- Львовская область.
- Николаевская область.
- Одесская область.
- Сумская область.
- Тернопольская область.
- Луганская область.
- Хмельницкая область.
- Черкасская область.
- Черниговская область.
- Черновицкая область,
- Херсонская область,
- Харьковская область,
- Киев.
Желтая зона
Тем временем желтая зона стремительно сокращается. В ней осталось только четыре области:
- Днепропетровская.
- Киев.
- Кировоградская.
- Полтавская.
Показатели заболеваемости
В целом, уровень заболеваемости по Украине составляет 859 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения. Также превышен уровень госпитализаций – в 11 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.
В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Показатели заболеваемости в Украине / Инфографика Минздрава
Какова актуальная статистика COVID-19
В Украине за прошедшие сутки, 31 января, зафиксировали 30 768 человек, в том числе 4 056 детей и 337 медработников. После незначительного спада, заболеваемость снова пошла в гору. Всего в стране зарегистрировали более 4 миллионов случаев COVID-19.