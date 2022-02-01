МОЗ оновило карантинну карту

У червоній зоні наразі дві області – Івано-Франківська та Рівненська. Втім, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька під загрозою локдауну. У цих областях по два показники МОЗ є критичними.

Увага В Україні знову зросла захворюваність на коронавірус

Помаранчева зона

  • Вінницька область.
  • Волинська область.
  • Донецька область.
  • Житомирська область.
  • Закарпатська область.
  • Запорізька область.
  • Львівська область.
  • Миколаївська область.
  • Одеська область.
  • Сумська область.
  • Тернопільська область.
  • Луганська область.
  • Хмельницька область.
  • Черкаська область.
  • Чернігівська область.
  • Чернівецька область,
  • Херсонська область,
  • Харківська область,
  • Київ.

Жовта зона

Тим часом жовта зона стрімко скорочується. У ній залишилось тільки чотири області:

  • Дніпропетровська.
  • Київська.
  • Кіровоградська.
  • Полтавська.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 859 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення. Також перевищений рівень госпіталізацій — у 11 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.


Показники захворюваності в Україні / Інфографіка МОЗ

Яка актуальна статистика COVID-19

В Україні протягом минулої доби, 31 січня, зафіксували 30 768 людей, зокрема 4 056 дітей та 337 медпрацівників. Після незначного спаду, захворюваність знову пішла в гору. Загалом в країні зареєстрували понад 4 мільйони випадків COVID-19.