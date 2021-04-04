В Киеве работницы благотворительного фонда "Запорука" строят Центр помощи онкобольным детям "Дача". Однако люди, которые имеют особняки в этом районе, против такого соседства.

Они пытаются всеми способами остановить строительство. Несколько дней назад неизвестные подожгли строение этого реабилитационного центра. Об этом на своем ютуб-канале сообщил волонтер Сергей Притула.

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Соседи против строительства центра

Работницы благотворительного фонда "Запорука" нашли спонсоров, усилиями которых удалось собрать денег, на которые купили землю, заказали проект и начали строительство собственного большого реабилитационного центра для онкобольных детей.

В то же время женщины столкнулись с тотальной ненавистью со стороны соседей, которые пытались юридическим способом "выкорчевать" это строительство и даже местами наносили материальный ущерб.

Никто из них точно не обрадовался и никто не сказал: "давайте мы вам поможем, чтобы быстрее это открылось". Собрались все толпой, чтобы рассказать нам о том, как это плохо и как мы точно должны быть где-то, где свежий воздух в лесу, подальше от них.



Потому что здесь оказывается самолеты летают и здесь будет плохо. Им хорошо, а детям больным будет здесь плохо. Что их дети не должны видеть наших детей. Сосед с другой стороны очень боится, что обещает туи посадить высокие, не желая из окна видеть этих детей. Он так мечтал в покое жить, а тут такое оказывается.



Другой сосед болгаркой ворота порезал. Он все хочет с нами воевать, потому что говорит незаконно, чтобы онкобольные дети жили со здоровыми людьми, говорит они должны жить где-то далеко.



Потому что он строил дом, а здесь его окна выходят, а тут дети "в шаге от смерти" и вообще воду загрязняют и ауру портят, и вообще ценность недвижимости в этом районе упадет из-за такого соседства. И такая партизанская война уже идет 2 год,

– говорят работницы благотворительного фонда "Запорука"

На этого человека с болгаркой написали заявление в полицию. Однако участковые не увидели в его действиях состава преступления.

Центр для онкобольных детей подожгли

Несколько дней назад строение реабилитационного центра для онкобольных детей "Дача" – подожгли. Поджог произошел вечером около 23:30. В этот момент в помещении находились 3 человека.

Владельцы центра написали еще одно заявление, теперь о подозрении в поджоге.

По словам Сергея Притулы, земельные участки под застройку когда-то в этом районе раздавали по линии МВД. Именно поэтому большое количество людей, которые там проживают, так или иначе связаны с Министерством внутренних дел.

Я излишней иллюзии по этому делу не создаю. Давайте откровенно, кто мог устроить поджог? Один из соседей, кстати, настаивает на том, что это строители кинули "бычок" от сигареты и именно от него все запылало. Но криминалисты сказали, что все же это поджог,

– отметил волонтер.



Центр помощи онкобольным детям "Дача" подожгли / Скриншот с видео Сергея Притулы

Организуют видеонаблюдение

Он добавил, что сейчас силами небезразличных спонсоров организуется система видеонаблюдения по всему периметру реабилитационного центра. Это делается для того, чтобы исключить подобные инциденты в дальнейшем.

Наконец Сергей обратился к соседям реабилитационного центра, отметив, что теперь его безопасность в их интересах.

С частью из вас уже были проведены ознакомительно-профилактические беседы. А тем, кому не дошло, сообщаю: теперь этот центр находится под защитой. Надеюсь на понимание и сотрудничество, можете даже заложить того, кто совершил поджог,

– подытожил Притула.