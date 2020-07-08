Полиция работает над минимизацией жестокости со стороны правоохранителей – усиливает отбор на руководящие должности и меняет подходы к работе Службы внутренней безопасности. В то же время заполнить ряды очень сложно.

Ярлык общества "полицейский – плохой человек" стал очень сильной демотивацией для правоохранителей. Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

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О Кагарлыке и жестокости

Такие ситуации как в Кагарлыке, Павлограде, Врадиевке – неприемлемы для полиции. Мы все переживаем за имидж полиции. 10 человек, совершившие эти ужасные преступления, нивелировали все хорошее, что сделали 130 тысяч человек,

– пояснил он.

В то же время Клименко отметил, что ситуацию в Кагарлыке "не пытались замолчать". Так, сами сотрудники сектора реагирования патрульной полиции задержали полицейского, который совершил это преступление.

Для того, чтобы не допустить или хотя бы минимизировать подобные преступления среди полицейских, по словам Клименко, нужно наказывать каждого. Глава Нацполиции считает, что вопрос в другом – "не допустить, чтобы такая система работала".

Новая работа Службы внутренней безопасности

Клименко рассказал, что уже подписал концепцию новой работы подразделения внутренней безопасности.

Теперь это подразделение будет заниматься расследованием и мелких правонарушений, совершенных или которые могут быть совершены нашими сотрудниками,

– добавил глава Нацполиции.

Он считает, что каждого руководителя необходимо отбирать очень жестко. Следует проверять не только уровень подготовки и знаний, но и личностные качества, психологические. Именно руководитель видит непосредственно своих подчиненных и малейшие изменения в их поведении.

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"В стране должна развиваться и психологическая служба, и психиатрическое направление, чтобы на ранних этапах, еще во время учебы в школе, в институте был контроль за ментальным здоровьем нации", – сказал Клименко.

Кроме того, глава Национальной полиции считает, что "жестокость полицейских – это проекция всего общества".

Трудности с отбором

В то же время Клименко пожаловался на то, что инициативу конкурсного отбора каждого полицейского реализовать невозможно.

У меня вопрос: в подразделениях у нас на треть, а то и больше некомплект, какой конкурс, среди кого его проводить? Во многих маленьких районах нет молодежи с образованием и желанием работать. С другой стороны, мы не можем набирать на работу кого попало, иначе снова будет "Кагарлык",

– подчеркнул он.

Изнасилование в Кагарлыке: что нужно знать

Двое правоохранителей из Кагарлыцкого отделения полиции били и насиловали 26-летнюю местную жительницу 23 мая. Тогда в отделении полиции был еще один мужчина, которого также избили.

26-летнюю местную жительницу 23 мая. Тогда в отделении полиции был еще один мужчина, которого также избили. Утром 25 мая 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму задержали.

и 29-летнего оперуполномоченного задержали. Их сразу уволили из правоохранительных органов. Кагарлыкское отделение ликвидировали .

. Обоим подозреваемым 26 мая избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Они своей вины не признают.

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