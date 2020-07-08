Поліція працює над мінімізацією жорстокості з боку правоохоронців – посилює відбір на керівні посади та змінює підходи до роботи Служби внутрішньої безпеки. Водночас заповнити лави дуже складно.

Ярлик суспільства "поліцейський – погана людина" став дуже сильною демотивацією для правоохоронців. Про це розповів очільник Нацполіції Ігор Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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Про Кагарлик і жорстокість

Такі ситуації як в Кагарлику, Павлограді, Врадіївці – неприйнятні для поліції. Ми всі переживаємо за імідж поліції. 10 осіб, які вчинили ці жахливі злочини, нівелювали все хороше, що зробили 130 тисяч осіб,

– пояснив він.

Водночас Клименко наголосив, що ситуацію в Кагарлику "не намагалися замовчати". Так, самі співробітники сектора реагування патрульної поліції затримали поліцейського, який скоїв цей злочин.

Для того, аби не допустити або хоча б мінімізувати подібні злочини серед поліцейських, за словами Клименка, потрібно карати кожного. Глава Нацполіції вважає, що питання в іншому – "не допустити, щоб така система працювала".

Нова робота Служби внутрішньої безпеки

Клименко розповів, що вже підписав концепцію нової роботи підрозділу внутрішньої безпеки.

Тепер це підрозділ займатиметься розслідуванням і дрібних правопорушень, які вчинені або можуть бути вчинені нашими співробітниками,

– додав очільник Нацполіції.

Він вважає, що кожного керівника необхідно відбирати дуже жорстко. Слід перевіряти не тільки рівень підготовки і знань, а й особистісні якості, психологічні. Саме керівник бачить безпосередньо своїх підлеглих і найменші зміни в їх поведінці.

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"В країні повинна розвиватися і психологічна служба, і психіатричне напрямок, щоб на ранніх етапах, ще під час навчання в школі, в інституті був контроль за ментальним здоров'ям нації", – сказав Клименко.

Окрім того, глава Національної поліції вважає, що "жорстокість поліцейських – це проєкція всього суспільства".

Труднощі із відбором

Водночас Клименко поскаржився на те, що ініціативу конкурсного відбору кожного поліцейського реалізувати неможливо.

У мене питання: в підрозділах у нас на третину, а то й більше некомплект, який конкурс, серед кого його проводити? У багатьох маленьких районах немає молоді з утворенням і бажанням працювати. З іншого боку, ми не можемо набирати на роботу кого попало, інакше знову буде "Кагарлик",

– наголосив він.

Зґвалтування у Кагарлику: що треба знати

Двоє правоохоронців із Кагарлицького відділку поліції били та ґвалтували 26-річну місцеву мешканку 23 травня. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого також побили.

26-річну місцеву мешканку 23 травня. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого також побили. Вранці 25 травня 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму затримали.

та 29-річного оперуповноваженого затримали. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів. Кагарлицьке відділення ліквідували .

. Обом підозрюваним 26 травня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Вони своєї провини не визнають.

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