Ці люди нівелювали все хороше, – Клименко про Кагарлик та демотивацію у поліції
Поліція працює над мінімізацією жорстокості з боку правоохоронців – посилює відбір на керівні посади та змінює підходи до роботи Служби внутрішньої безпеки. Водночас заповнити лави дуже складно.
Ярлик суспільства "поліцейський – погана людина" став дуже сильною демотивацією для правоохоронців. Про це розповів очільник Нацполіції Ігор Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
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Про Кагарлик і жорстокість
Такі ситуації як в Кагарлику, Павлограді, Врадіївці – неприйнятні для поліції. Ми всі переживаємо за імідж поліції. 10 осіб, які вчинили ці жахливі злочини, нівелювали все хороше, що зробили 130 тисяч осіб,
– пояснив він.
Водночас Клименко наголосив, що ситуацію в Кагарлику "не намагалися замовчати". Так, самі співробітники сектора реагування патрульної поліції затримали поліцейського, який скоїв цей злочин.
Для того, аби не допустити або хоча б мінімізувати подібні злочини серед поліцейських, за словами Клименка, потрібно карати кожного. Глава Нацполіції вважає, що питання в іншому – "не допустити, щоб така система працювала".
Нова робота Служби внутрішньої безпеки
Клименко розповів, що вже підписав концепцію нової роботи підрозділу внутрішньої безпеки.
Тепер це підрозділ займатиметься розслідуванням і дрібних правопорушень, які вчинені або можуть бути вчинені нашими співробітниками,
– додав очільник Нацполіції.
Він вважає, що кожного керівника необхідно відбирати дуже жорстко. Слід перевіряти не тільки рівень підготовки і знань, а й особистісні якості, психологічні. Саме керівник бачить безпосередньо своїх підлеглих і найменші зміни в їх поведінці.
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"В країні повинна розвиватися і психологічна служба, і психіатричне напрямок, щоб на ранніх етапах, ще під час навчання в школі, в інституті був контроль за ментальним здоров'ям нації", – сказав Клименко.
Окрім того, глава Національної поліції вважає, що "жорстокість поліцейських – це проєкція всього суспільства".
Труднощі із відбором
Водночас Клименко поскаржився на те, що ініціативу конкурсного відбору кожного поліцейського реалізувати неможливо.
У мене питання: в підрозділах у нас на третину, а то й більше некомплект, який конкурс, серед кого його проводити? У багатьох маленьких районах немає молоді з утворенням і бажанням працювати. З іншого боку, ми не можемо набирати на роботу кого попало, інакше знову буде "Кагарлик",
– наголосив він.
Зґвалтування у Кагарлику: що треба знати
- Двоє правоохоронців із Кагарлицького відділку поліції били та ґвалтували 26-річну місцеву мешканку 23 травня. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого також побили.
- Вранці 25 травня 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму затримали.
- Їх одразу звільнили з правоохоронних органів. Кагарлицьке відділення ліквідували.
- Обом підозрюваним 26 травня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Вони своєї провини не визнають.
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- ДБР встановило ще двох працівників поліції з кагарлицького відділення, причетних до катувань. Вже 3 липня суд обрав для них запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, другому – утримання під вартою.