New Lines Institute опубликовал юридический отчет. Его подписали более 30 ведущих ученых-правоведов и экспертов по геноциду.

Россияне продолжают геноцид украинского народа, международный трибунал точно будет, – Зеленский

Доклад был подготовлен в американском аналитическом центре New Lines Institute for Strategy and Policy и в канадском Центре по правам человека имени Рауля Валленберга. Документом они обвиняют Россию в нарушении статей Конвенции ООН о геноциде. Доклад первый, определяющий, имеет ли война геноцидный характер. Она является независимым расследованием.

Война, которую ведет Россия, геноцидна

Эксперты заявили о серьезном и неизбежном риске геноцида в Украине. Они приводят длинный список улик. В частности, массовые убийства мирных жителей, депортации, дегуманизация и антиукраинская риторика чиновников России. В отчете говорится, что россияне хотят отчасти уничтожить украинскую национальную группу.

Мы собрали ведущих юридических экспертов со всего мира, которые изучили все доказательства и пришли к выводу, что Россия отвечает за нарушение Конвенции о геноциде в Украине. Это очень тщательное и подробное изучение больших доказательств. На сегодняшний день мы видим, что эта война геноцидна по своей природе, по языку и по тому, как она ведется. Это очень, очень ясно,

– заявил Азим Ибрагим из New Lines Institute for Strategy and Policy.

Призвали мир действовать

Ибрагим приехал в Украину в марте и собирал доказательства доклада. Он отметил, что все страны, подписавшие Конвенцию ООН о геноциде, должны предотвращать геноцид. Именно доклад побуждает международное сообщество к действиям.

Каждая страна, подписавшая Конвенцию о геноциде, а это 151 страна, включая Российскую Федерацию, каждая страна должна сделать все возможное, чтобы положить этому конец, иначе они также будут нарушать конвенцию, – добавил Ибрагим.

