Колледж в Керчи, где произошел массовый расстрел, "заминировали" студенты из России: подробности

В политехническом колледже в оккупированной Керчи, в котором в октябре произошла массовая бойня, российские правоохранители не нашли взрывчатку. Сообщение о минировании учебного заведения поступило 20 ноября.

Ранее 24 канал сообщал о том, что в оккупированной Керчи из-за угрозы минирования начали эвакуировать студентов и преподавателей политехнического колледжа, где 17 октября произошло массовое убийство. В учебное заведение приехали спасатели и сотрудники полиции оккупантов, а также так называемая "вневедомственная охрана" с автоматами.

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На это время известно, что российские взрывотехники не нашли в колледже ни одной бомбы. Более того, уже известно, кто сообщил о заминировании здания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции города Благовещенска Амурской области задержали четырех студентов одной из образовательных организаций, которые признались в совершении ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в учебных заведениях, расположенных на территории Крыма,

– сообщили представители российского МВД в комментарии "Керчь ФМ".

Кроме этого, в сети появилось видео, на котором видно, как возле здания политехнического колледжа находится много студентов, работают российские силовики, стоят пожарные машины.

Известно, что после обысков здания колледжа правоохранители начали пускать внутрь студентов и преподавателей.

Смотрите видео: в Керчи "заминировали" колледж, в котором в октябре произошел кровавый расстрел

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео