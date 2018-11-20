14:48
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В колледже Керчи, где произошел массовый расстрел, вновь эвакуируют студентов: известна причина

      179 Читати новину українською
      В Керчи из политехнического колледжа эвакуируют студентов
      В Керчи из политехнического колледжа эвакуируют студентов / kerch.fm

      В оккупированной Керчи из-за угрозы минирования начали эвакуировать студентов и преподавателей политехнического колледжа, где 17 октября произошло массовое убийство.

      Об этом сообщает местное издание "Керчь. ФМ".

      Читайте также: Массовое убийство в колледже в Керчи: в сети появилось жуткие переписки стрелка

      В учебное заведение приехали спасатели и сотрудники полиции оккупантов, а также так называемая "вневедомственная охрана" с автоматами.

      На улице стоят дети и преподаватели. Многие уже пошли домой. Возле корпуса, где произошел взрыв, также работают сотрудники полиции, ГАИ и МЧС. Машин скорой помощи нет,
      – говорится в сообщении.

      По словам студентов, в здании колледжа "сработала тревожная кнопка". После этого, из корпуса вывели всех учеников, студентам сказали, что они могут идти домой.

      С керченского колледжа эвакуируют студентов


      Студентов колледжа в Керчи эвакуируют из-за угрозы минирования


      В колледже Керчи снова эвакуируют студентов


      Керченский колледж могли заминировать, студентов эвакуируют​


      Студентов колледжа в Керчи эвакуируют из-за угрозы минирования


      В Керчи эвакуировали студентов политехнического колледжа из-за угрозы минирования

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины студенты Новости Крыма Аннексия Крыма Керчь Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      сегодня , 12:30 2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      504
      Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      сегодня , 12:00 Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      Артем Овдієнко 537
      Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      13 ноября , 10:00 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      304
      Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      сегодня , 11:14 Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      150
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сегодня , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1503
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук