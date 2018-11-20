В колледже Керчи, где произошел массовый расстрел, вновь эвакуируют студентов: известна причина

В оккупированной Керчи из-за угрозы минирования начали эвакуировать студентов и преподавателей политехнического колледжа, где 17 октября произошло массовое убийство.

Об этом сообщает местное издание "Керчь. ФМ".

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В учебное заведение приехали спасатели и сотрудники полиции оккупантов, а также так называемая "вневедомственная охрана" с автоматами.

На улице стоят дети и преподаватели. Многие уже пошли домой. Возле корпуса, где произошел взрыв, также работают сотрудники полиции, ГАИ и МЧС. Машин скорой помощи нет,

– говорится в сообщении.

По словам студентов, в здании колледжа "сработала тревожная кнопка". После этого, из корпуса вывели всех учеников, студентам сказали, что они могут идти домой.

С керченского колледжа эвакуируют студентов



Студентов колледжа в Керчи эвакуируют из-за угрозы минирования



В колледже Керчи снова эвакуируют студентов



Керченский колледж могли заминировать, студентов эвакуируют​



Студентов колледжа в Керчи эвакуируют из-за угрозы минирования



В Керчи эвакуировали студентов политехнического колледжа из-за угрозы минирования

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.



В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.



По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео