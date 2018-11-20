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      У коледжі Керчі, де стався масовий розстріл, знову евакуйовують студентів: відома причина

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      У Керчі з політехнічного коледжу евакуйовують студентів
      У Керчі з політехнічного коледжу евакуйовують студентів / kerch.fm

      В окупованій Керчі через загрозу мінування почали евакуйовувати студентів і викладачів політехнічного коледжу, де 17 жовтня сталося масове вбивство.

      Про це повідомляє місцеве видання "Керч ФМ".

      Читайте також: Масове вбивство в коледжі у Керчі: у мережі з'явилось моторошне листування стрільця

      До навчального закладу приїхали рятувальники та працівники поліції окупантів, а також  так звана "позавідомча охорона" з автоматами.

      На вулиці стоять діти і викладачі. Багато хто вже пішов додому. Біля корпусу, де стався вибух, також працюють співробітники поліції, ДАІ та МНС. Машин швидкої допомоги немає,
      – йдеться у повідомленні.

      За словами студентів, у будівлі коледжу "спрацювала тривожна кнопка". Після цього, з корпусу вивели всіх учнів, студентам сказали, що вони можуть іти додому.


      З керченського коледжу евакуйовують студентів


      Студентів коледжу в Керчі евакуйовують через загрозу мінування


      У коледжі Керчі знову евакуйовують студентів


      Керченський коледж могли замінувати, студентів евакуйовують


      Студентів коледжу в Керчі евакуйовують через загрозу мінування


      У Керчі евакуювали студентів політехнічного коледжу через загрозу мінування

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.

      За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Керч Теракт в коледжі у Керчі Новини Криму Анексія Криму студенти
      Джерело: 24 Канал
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