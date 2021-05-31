Уявіть, що вам запропонували залити бензин в бак. Що ви зробите? Погодитесь, якщо пального буде мало, або скажете "дякую, не треба, у мене повний бак". І хоча це дуже поверхнева аналогія, проте навіть тут зрозуміло, що все залежить від конкретного випадку.

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Уявіть собі людину, в нормальній вазі, рухливу, вранці – зарядка, ввечері – вправи. Нормальні показники цукру у крові, холестерину, немає "живота", на УЗД печінка не збільшена. Така людина полюбляє не лише спорт, але й овочі. І ось день народження друга, шматочок торта.

Можна такій людині з'їсти торт?

Можна, хоча й не дуже здорово (бо всякі стрибки цукру вгору-вниз – то не є здорово ні для кого), але одноразово організм справиться.

Чому? Бо:

В клітинах є місце для запасання глюкози. Глюкоза потрапляє в клітини легко й використовується як джерело енергії, з якого виробляється "золота валюта" клітини – молекули АТФ, а також Н2О та CO2 (вода і вуглекислий газ).

Солодощі можна їсти, але не всім / Фото Pixabay

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Уявіть собі іншу людину.

Є надмірна вага, тиск коливається, печінка на УЗД збільшена, є підвищені холестерин і цукор. Любить солодке, жити без нього не може. Робота сидяча, ні часу, ні сил на те, щоб порухатись, не вистачає.

Можна такому чоловіку їсти солодке?

Ні, не можна, і ось чому:

Практично вся глюкоза відразу попрямує в жирові клітини й перетвориться на жир. Замість енергії глюкоза спричинить утворення надміру вільних радикалів, фруктози та інших шкідливих молекул, які руйнуватимуть білки організму (дрібні судини та аорту, нерви, кришталик, нирки, шкіру, мозок). Навіть через якийсь час глюкози буде занадто багато у крові, її руйнівна дія буде продовжуватися.

В житті все так багатогранно й один колір має сотні (тисячі?) відтінків. І ми – навіть не машини. У кожного з нас – свій обмін речовин, свої гени, які впливають на цей обмін речовин, і багато інших факторів, які видимі, які можна виміряти, та невидимі, про які можна здогадуватися.

То чи можна їсти їм обом цукор?

Все залежить від хоча б поверхневого розуміння, що відбувається в організмі. Просто те, що ми вважаємо вже звичним, а деякі навіть нормою (солодощі, куріння, алкоголь, сидіння, цифрове та шумове забруднення і т.д.), є звичним для нашого ока, але не для нашого тіла. А коли людина добре інформована, вона має вибір.

P.S. Щоб полегшити цю непросту дилему з тим тістечком, знайте, що ягоди та фрукти – здоровіші замінники, а рух – це той регулятор, який нормалізує усі метаболічні "стрілки" в організмі.