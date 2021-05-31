Уявіть, що вам запропонували залити бензин в бак. Що ви зробите? Погодитесь, якщо пального буде мало, або скажете "дякую, не треба, у мене повний бак". І хоча це дуже поверхнева аналогія, проте навіть тут зрозуміло, що все залежить від конкретного випадку.
Цікаво Що змінюється в організмі жінки після 40 років: гормони, про які варто знати
Уявіть собі людину, в нормальній вазі, рухливу, вранці – зарядка, ввечері – вправи. Нормальні показники цукру у крові, холестерину, немає "живота", на УЗД печінка не збільшена. Така людина полюбляє не лише спорт, але й овочі. І ось день народження друга, шматочок торта.
Можна такій людині з'їсти торт?
Можна, хоча й не дуже здорово (бо всякі стрибки цукру вгору-вниз – то не є здорово ні для кого), але одноразово організм справиться.
Чому? Бо:
- В клітинах є місце для запасання глюкози.
- Глюкоза потрапляє в клітини легко й використовується як джерело енергії, з якого виробляється "золота валюта" клітини – молекули АТФ, а також Н2О та CO2 (вода і вуглекислий газ).
Солодощі можна їсти, але не всім / Фото Pixabay
Не проґавте Як правильно готувати суп
Уявіть собі іншу людину.
Є надмірна вага, тиск коливається, печінка на УЗД збільшена, є підвищені холестерин і цукор. Любить солодке, жити без нього не може. Робота сидяча, ні часу, ні сил на те, щоб порухатись, не вистачає.
Можна такому чоловіку їсти солодке?
Ні, не можна, і ось чому:
- Практично вся глюкоза відразу попрямує в жирові клітини й перетвориться на жир.
- Замість енергії глюкоза спричинить утворення надміру вільних радикалів, фруктози та інших шкідливих молекул, які руйнуватимуть білки організму (дрібні судини та аорту, нерви, кришталик, нирки, шкіру, мозок).
- Навіть через якийсь час глюкози буде занадто багато у крові, її руйнівна дія буде продовжуватися.
То чи можна їсти їм обом цукор?
Все залежить від хоча б поверхневого розуміння, що відбувається в організмі. Просто те, що ми вважаємо вже звичним, а деякі навіть нормою (солодощі, куріння, алкоголь, сидіння, цифрове та шумове забруднення і т.д.), є звичним для нашого ока, але не для нашого тіла. А коли людина добре інформована, вона має вибір.
P.S. Щоб полегшити цю непросту дилему з тим тістечком, знайте, що ягоди та фрукти – здоровіші замінники, а рух – це той регулятор, який нормалізує усі метаболічні "стрілки" в організмі.