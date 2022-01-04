Новости о коронавирусе в Украине 4 января

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 4 января, в течение суток в Украине заболели коронавирусом 1 746 человек, в том числе 87 детей и 21 медработник. В больницы госпитализировали 970 пациентов с осложненным течением коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 135 пациентов.

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Количество тестирований

За сутки лаборатории провели всего 25 762 теста на коронавирус:

методом ПЦР – 11 633;

методом ИФА – 1 340;

экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 12 789.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 364;

Винницкая область – 64;

Волынская область – 26;

Днепропетровская область – 108;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 17;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 17;

Ивано-Франковская область – 34;

Киевская область – 108;

Кировоградская область – 43;

Луганская область – 28;

Львовская область – 85;

Николаевская область – 20;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 129;

Ровненская область – 33;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 46;

Харьковская область – 141;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 8;

Черкасская область – 85;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 18.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика коронавируса

С начала пандемии СOVID-19 в Украине зарегистрировали 3 678 088 случаев заболевания. По состоянию на 4 января выздоровели – 3 483 354 человека.

От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 96 436 человек.

По данным Минздрава, украинские лаборатории провели за все время пандемии 16 835 647 ПЦР-тестов.



Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Возобновление вакцинации

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня, 3 января, пункты вакцинации населения возобновили свою работу. За сутки прививки против коронавируса получили свыше 36 тысяч человек. Из 36 289 вакцинированных – первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

Актуально За сутки в Украине более 1700 человек заразились коронавирусом, 135 – умерли

Вакцинацию проводили 476 мобильных бригад по иммунизации, 2 450 пунктов прививки и 363 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

Стартовала вакцинальная кампания в Украине 24 февраля 2021 года. С начала вакцинальной кампании привиты 14 721 822 человека:

из них получили первую дозу – 14 721 820 человек,

получили две дозы – 13 762 162 человека,

получили дополнительную дозу – 4 159 человек,

бустерную дозу – 5 713 людей.

В общем проведены 28 493 854 прививки.

Обратите внимание! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 330 567,

Coronavac – 4 789 969,

AstraZeneca – 1 621 708,

Moderna – 1 471 711,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Невакцинированная учительница с Волыни выиграла суд

Источник: Единый госреестр судебных решений

На Волыни невакцинированная учительница подала в суд на школу из-за отстранения. Педагог выиграла дело, поэтому вернется к работе и получит зарплату за время отсутствия.

Новости о коронавирусе в мире 4 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 4 января в мире обнаружили свыше 292 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия.

В США рекорд заболеваемости коронавирусом

Источник: The Guardian

В США за минувшие сутки зарегистрировали больше 1 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Это самое большое количество заболевших в мире за все время пандемии COVID-19. Такой резкий рост заболеваемости связывают с распространением нового штамма Омикрон.

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Учеба в США под угрозой

Источник: Associated Press

На этой неделе школьники в США должны были вернуться за парты. Однако из-за распространения Омикрона ученики либо останутся на зимних каникулах, либо перейдут на дистанционное обучение.

Одновременное инфицирование коронавирусом и гриппом в Бразилии

Источник: Clarin

В Бразилии зафиксировали первые четыре случая на территории Америки заболевания флуроном – одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2. Среди пациентов с двойным заражением есть двое годовалых младенцев.

Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом Человек действительно Человек действительно может одновременно болеть гриппом и COVID-19 . Лечение происходит в соответствии с имеющимися протоколами. Оно зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков у каждого отдельного пациента.

Во Франции обнаружили совершенно новый штамм коронавируса

Источник: MedRxiv

Ученые института инфекционных заболеваний города Марсель подтвердили, что на юге Франции нашли совершенно новый штамм коронавируса. Новый вариант зарегистрировали как B.1.640.2. Впервые его обнаружили в середине ноября 2021 года у человека, который вернулся во Францию после поездки в Камерун.

Внимание! Штамм имеет 46 мутаций и 12 делеций. Однако о том, опаснее ли штамм, чем предыдущие мутации, – говорить рано, пока продолжаются клинические эксперименты.

Пятую дополнительную дозу вакцины одобрили в Турции

Источник: Daily Sabah

В Турции одобрили пятую дополнительную дозу вакцины. Прививку позволили тем людям, которые уже получили две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech. Пятую дозу вакцины могут получить не все, а только определенные группы людей, в частности те, кто имеет высокий риск инфицирования.