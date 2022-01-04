Новости о коронавирусе в Украине 4 января
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 4 января, в течение суток в Украине заболели коронавирусом 1 746 человек, в том числе 87 детей и 21 медработник. В больницы госпитализировали 970 пациентов с осложненным течением коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 135 пациентов.
Внимание Карантин, вакцинация, таблетки: как Украина борется с коронавирусом
Количество тестирований
За сутки лаборатории провели всего 25 762 теста на коронавирус:
- методом ПЦР – 11 633;
- методом ИФА – 1 340;
- экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 12 789.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 364;
- Винницкая область – 64;
- Волынская область – 26;
- Днепропетровская область – 108;
- Донецкая область – 124;
- Житомирская область – 17;
- Закарпатская область – 51;
- Запорожская область – 17;
- Ивано-Франковская область – 34;
- Киевская область – 108;
- Кировоградская область – 43;
- Луганская область – 28;
- Львовская область – 85;
- Николаевская область – 20;
- Одесская область – 83;
- Полтавская область – 129;
- Ровненская область – 33;
- Сумская область – 37;
- Тернопольская область – 46;
- Харьковская область – 141;
- Херсонская область – 16;
- Хмельницкая область – 8;
- Черкасская область – 85;
- Черновицкая область – 61;
- Черниговская область – 18.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика коронавируса
С начала пандемии СOVID-19 в Украине зарегистрировали 3 678 088 случаев заболевания. По состоянию на 4 января выздоровели – 3 483 354 человека.
От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, умерли 96 436 человек.
По данным Минздрава, украинские лаборатории провели за все время пандемии 16 835 647 ПЦР-тестов.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала
Возобновление вакцинации
Источник: Минздрав
Со вчерашнего дня, 3 января, пункты вакцинации населения возобновили свою работу. За сутки прививки против коронавируса получили свыше 36 тысяч человек. Из 36 289 вакцинированных – первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.
Актуально За сутки в Украине более 1700 человек заразились коронавирусом, 135 – умерли
Вакцинацию проводили 476 мобильных бригад по иммунизации, 2 450 пунктов прививки и 363 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
Стартовала вакцинальная кампания в Украине 24 февраля 2021 года. С начала вакцинальной кампании привиты 14 721 822 человека:
- из них получили первую дозу – 14 721 820 человек,
- получили две дозы – 13 762 162 человека,
- получили дополнительную дозу – 4 159 человек,
- бустерную дозу – 5 713 людей.
В общем проведены 28 493 854 прививки.
Какими вакцинами иммунизировали украинцев
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 330 567,
- Coronavac – 4 789 969,
- AstraZeneca – 1 621 708,
- Moderna – 1 471 711,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
Невакцинированная учительница с Волыни выиграла суд
Источник: Единый госреестр судебных решений
На Волыни невакцинированная учительница подала в суд на школу из-за отстранения. Педагог выиграла дело, поэтому вернется к работе и получит зарплату за время отсутствия.
Новости о коронавирусе в мире 4 января
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 4 января в мире обнаружили свыше 292 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия.
В США рекорд заболеваемости коронавирусом
Источник: The Guardian
В США за минувшие сутки зарегистрировали больше 1 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Это самое большое количество заболевших в мире за все время пандемии COVID-19. Такой резкий рост заболеваемости связывают с распространением нового штамма Омикрон.
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Учеба в США под угрозой
Источник: Associated Press
На этой неделе школьники в США должны были вернуться за парты. Однако из-за распространения Омикрона ученики либо останутся на зимних каникулах, либо перейдут на дистанционное обучение.
Одновременное инфицирование коронавирусом и гриппом в Бразилии
Источник: Clarin
В Бразилии зафиксировали первые четыре случая на территории Америки заболевания флуроном – одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2. Среди пациентов с двойным заражением есть двое годовалых младенцев.
Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусомЧеловек действительно может одновременно болеть гриппом и COVID-19. Лечение происходит в соответствии с имеющимися протоколами. Оно зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков у каждого отдельного пациента.
Во Франции обнаружили совершенно новый штамм коронавируса
Источник: MedRxiv
Ученые института инфекционных заболеваний города Марсель подтвердили, что на юге Франции нашли совершенно новый штамм коронавируса. Новый вариант зарегистрировали как B.1.640.2. Впервые его обнаружили в середине ноября 2021 года у человека, который вернулся во Францию после поездки в Камерун.
Пятую дополнительную дозу вакцины одобрили в Турции
Источник: Daily Sabah
В Турции одобрили пятую дополнительную дозу вакцины. Прививку позволили тем людям, которые уже получили две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech. Пятую дозу вакцины могут получить не все, а только определенные группы людей, в частности те, кто имеет высокий риск инфицирования.