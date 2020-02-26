19:30
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
      Вєсті.UA
      19:19, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Как уберечься от коронавируса: в Украине стартует информационная кампания

      - Читати новину українською
      Как уберечься от коронавируса: в Украине стартует информационная кампания / fergana.agency

      Государственная служба труда начнет 27 февраля независимую информационную кампанию о том, как уберечься от коронавируса на предприятиях оптовой и розничной торговли, гостиничного, ресторанного бизнеса и транспорта. В то же время Госпродпотребслужба проведет такую кампанию в детсадах и школах.

      "Это будет всеукраинская кампания завтра (27 февраля) ... Гоструда будет посещать точки в этом бизнесе. Планируется охватить 107 тысяч предприятий, мы идентифицировали важнейшие, не во все будем заходить", – рассказал на брифинге 26 февраля министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

      Читайте также: Коронавирус в Украине: в Черновцах проверяют уже двух человек

      Информационная кампания по коронавирусу должна охватить 77 тысяч работников.

      "Это те, которые работают в местах большого скопления людей – в транспорте, в столовых и других местах. Будут привлечены специалисты по гигиене труда", – добавил министр.

      Информационную кампанию по коронавируса проведет и Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

      "Инспекторы этой службы тоже проведут всеукраинскую компанию в учреждениях школьного и дошкольного образования", – сказал Милованов.

      Он уточнил, что планируется охватить 27,5 тысячи школ и детсадов с привлечением 2,5 тысячи специалистов по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Речь идет не об инспекционных проверках, а о информационных кампаниях, поэтому инспекторы не будут начислять штрафы. Кампания продлится несколько недель.

      Заметим, что на сегодня в Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

      К теме: Украинец попал на обследование в Китае с подозрением на коронавирус

      коронавірус що це атке що відомо про коронавірус факти
      Что известно о коронавирусе: факты в цифрах / Инфографика 24 канала

      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Дети и несовершеннолетние Образование Школа Работа Торговля Бизнес Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов – новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Временные рекомендации по реагированию на коронавирус от CDC Global
      Центр громадського здоров'я України
      сегодня , 17:00 Европа и коронавирус: почему вспышка началось в Италии?
      Борис Немировський
      сегодня , 12:30 5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
      Ростислав Струтинський
      17 февраля , 15:37 Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
      Марія Бондар
      сегодня , 16:30 Популярный среди террористов: чем опасен российский Telegram
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук