Как уберечься от коронавируса: в Украине стартует информационная кампания

Государственная служба труда начнет 27 февраля независимую информационную кампанию о том, как уберечься от коронавируса на предприятиях оптовой и розничной торговли, гостиничного, ресторанного бизнеса и транспорта. В то же время Госпродпотребслужба проведет такую кампанию в детсадах и школах.

"Это будет всеукраинская кампания завтра (27 февраля) ... Гоструда будет посещать точки в этом бизнесе. Планируется охватить 107 тысяч предприятий, мы идентифицировали важнейшие, не во все будем заходить", – рассказал на брифинге 26 февраля министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Читайте также: Коронавирус в Украине: в Черновцах проверяют уже двух человек

Информационная кампания по коронавирусу должна охватить 77 тысяч работников.

"Это те, которые работают в местах большого скопления людей – в транспорте, в столовых и других местах. Будут привлечены специалисты по гигиене труда", – добавил министр.

Информационную кампанию по коронавируса проведет и Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

"Инспекторы этой службы тоже проведут всеукраинскую компанию в учреждениях школьного и дошкольного образования", – сказал Милованов.

Он уточнил, что планируется охватить 27,5 тысячи школ и детсадов с привлечением 2,5 тысячи специалистов по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Речь идет не об инспекционных проверках, а о информационных кампаниях, поэтому инспекторы не будут начислять штрафы. Кампания продлится несколько недель.

Заметим, что на сегодня в Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

К теме: Украинец попал на обследование в Китае с подозрением на коронавирус



Что известно о коронавирусе: факты в цифрах / Инфографика 24 канала