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      Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників

      Право на правду 47 Читати новину українською

      Події останніх тижнів відверто вказують на те, що в Україні треба запровадити нове державне свято – Національний день реваншу і відзначати його 11 грудня. Саме у цей день відбулося одразу кілька подій, які доводять, що в країні таки остаточно завершилася корупційна контрреволюція.

      Окружний суд міста Києва 11 грудня поновив на посаді глави Державної фіскальної служби скандально відомого Романа Насірова.

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      І не просто поновив, а ще й присудив, щоб держава виплатила йому 180 тисяч гривень компенсації за час вимушеного прогулу. Здавалося б, після торішніх подій, коли Насірова затримали детективи НАБУ, він надовго опиниться за ґратами.

      Але спочатку завдяки картатій ковдрі Насірову вдалося замість СІЗО відправитися під домашній арешт. А потім суд відверто почав саботувати розгляд його справи, місяцями зачитуючи обвинувальний акт, так і не почавши розгляд справи.

      Ну а тепер його поновили на посаді й він вже заявив, що збирається вийти на роботу. Проте і це ще не все. Незадовго до поновлення Насірова, Верховний суд поновив на посаді Віктора Татькова – суддю Вищого господарського суду, проти якого порушено низку кримінальних проваджень за створення масштабних корупційних схем в українських судах.

      Суддя Вищого господарського суду України Віктор Татьков
      Суддя Вищого господарського суду України Віктор Татьков

      У часи Януковича Татьков очолював Вищий господарський суд і саме його вважають творцем системи так званого "донецького правосуддя", коли більшість рішень у господарських судах приймалися виключно за гроші.

      Орім втручання у роботу системи розподілу справ у судах, прокурори підозрюють Татькова у вимаганні 500 тисяч британських фунтів стерлінгів в одного з підприємців за прийняття законного рішення по справі. Що й казати, наші судді – справжні джентльмени, якщо просять хабара, то винятково у британських фунтах.

      Втім, попри порушення численних проваджень, Татькову таки вдалося виїхати до Європи, де він комфортно собі проживає, тим часом його колеги-судді наближають спокійне повернення Татькова додому, поновивши його на посаді у Вищому господарському суді.

      І це ще не все. Адже Верховний суд днями поновив на посаді й колишнього суддю Валерія Чорнобука. Це той самий суддя, який у часи анексії Криму росіянами, очолював Апеляційний суд півострова і закликав всіх кримських служителів Феміди переходити на бік окупанта.

      Екс-суддя Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук
      Екс-суддя Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук

      Щоправда, коли окупаційна псевдо адміністрація його старання не оцінила, він швидко перебрався до Дніпра, де почав працювати у місцевому Апеляційному суді. Два роки знадобилося журналістам та активістам, щоб домогтися звільнення Чорнобука за порушення присяги судді.

      Крім того, нещодавно працівники СБУ навіть затримали його через підозру у державній зраді. Чорнобука навіть заарештували та відправили до слідчого ізолятору. Проте судді Верховного суду відновили його у статусі судді.

      Ну і на останок, 11 грудня з рішення суду стало відомо, що у родини першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка справді є російські паспорти. Нагадаю, раніше журналісти проекту "Наші Гроші" викрили, що Семочка та його родина має російське громадянство. При цьому, виявилося, що діти Семочка регулярно відвідують територію окупованого Криму.

      Сам Семочко після публікації матеріалу взявся все рішуче заперечувати. Проте днями ця інформація підтвердилась: перевірка контррозвідки СБУ довела, що інформація наведена журналістами про російські паспорти родини Семочка відповідає дійсності.

      Перший заступник глави Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко
      Перший заступник глави Служби зовнішньої розвідки України Сергій Семочко 

      Але, якщо ви думаєте, що після підтвердження цієї шокуючою інформації Семочка бодай відсторонили з посади, або взагалі звільнили – то це не так. І він досі працює одним з керівників Служби зовнішньої розвідки, не зважаючи на суспільне обурення і порушене кримінальне провадження.

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      Це правильно, навіщо звільняти Семочка, якщо в наших судах він все одно відновиться на посаді, ще й відсудить чималу компенсацію, хоча і так зовсім не бідує. Отож, 11-го грудня треба справді відзначати, як свято реваншу, як день поновлення всіх скандальних кадрів на посадах. В цей день треба офіційно дозволити брати хабарі, носити георгіївські стрічки й урочисто як прапор піднімати картату ковдру.

      Радість буде не лише корумпованим чиновникам та проросійські налаштованим посадовцям, а й громадянам, які отримають додатковий вихідний. Принаймні, все до цього йде.

      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Коррупция Сергей Семочко Роман Насиров Судьи Видеоблоги Право на правду
      Источник: 24 канал
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