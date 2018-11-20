Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России

Конструкторское бюро "Южное" построило новый цех для одновременного производства трех космических аппаратов.

Этой прекрасной новостью КБ" Южное" радостно поделилось с общественностью в конце октября 2018. При этом "за кадром" осталась другая, намного более важная новость о том, что двумя неделями ранее украинское стратегическое предприятие с инспекцией посетила делегация S7 Space – российской коммерческой компании, предоставляющей полный цикл услуг по запускам космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Зенит". Информация об этом появилась на сайте российской компании. В украинском КБ же предпочли не афишировать тот факт, что на пятом году войны они работают на страну-агрессора, невзирая на санкции и прочие "условности".



Фото российской делегации в Украине / Официальный сайт S7space.ru

Россияне посетили "Южмаш" и "Южное" с тем, чтобы "произвести оценку текущего состояния находящихся в изготовлении трех ракет-носителей “Зенит”, заказ на которые ранее был размещен S7 Space". Как говорится в пресс-релизе, стороны обсудили "ряд вопросов" по изготовлению, комплектации и поставке ракет. "Также состоялись рабочие встречи с руководством ГП "КБ "Южное" и ДПГЗ ГКАУ, на которых обсуждались вопросы авторского надзора, контроля хода изготовления РН “Зенит” и предложения по дальнейшему сотрудничеству в рамках программы "Морской Старт", – сообщает S7 Space.

СПРАВКА

"Морской старт" (Sea Launch) – плавучий космодром для запуска ракет класса "Зенит". Проект создан в середине 90-х компаниями из США, Норвегии, Украины (в том числе КБ "Южное") и России. В 2009 году консорциум официально стал банкротом, а в 2016-м ушел с молотка дочке S7 Space – российской "С7 космические транспортные системы". РН "Зенит" разрабатываются конструкторским бюро "Южное" и производятся "Южмашем". В 2014 году производство приостановили.

Как выяснилось, ненадолго. Закрыв сделку, россияне начали реанимировать Sea Launch: появилась информация о поиске инвестиций, планах возобновить запуски с 2019 года и закупить 50 новых ракет. В рамках этого проекта в апреле 2017-го был подписан контракт на поставку в Россию 12 новых ракет. Сегодня КБ "Южное" напару с "Южмашем" разрабатывают для страны-агрессора ракеты-носители "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ". В 2007 году ракета из этого семейства вывела на орбиту разведывательный спутник для Космических войск РФ. Украинские ракетостроители не только подпитывают имперские амбиции и ВПК врага, но и приносят ему немало денег.

Всего в кооперации задействовано около 150 отечественных (российских – Прим. ред.) предприятий. Их доля в стоимостном выражении от себестоимости ракеты составляет 80%. Выполнение контракта на 12 "Зенитов" принесет российским предприятиям полмиллиарда долларов, – сообщил Сергей Сопов, гендиректор "С7 космические транспортные системы".



Фото совместного заседания представителей украинских предприятий и российской делегации / Официальный сайт S7space.ru

Контракт с Россией не оправдать спасением космической отрасли Украины или инвестированием в модернизацию КБ "Южное". Предприятие работает в ноль, а прибыли не хватает даже на погашение каких-то 3,2 млн гривен долга перед государством. В свое время бюро скрыло часть чистой прибыли от реализации продукции, поставив собственные счета под угрозу ареста. Вообще в вопросах финансов нужно отдать должное менеджменту бюро: вопреки советской закалке, гендиректор Александр Дегтярев действует весьма креативно. Например, еще в 2016 году КБ на бумаге задекларировало 4,3 млрд грн чистой прибыли.

Проверка Минэкономразвития выяснила, что это всего лишь кредит, который Минфин погасил за КБ. На деле доходы компании оказались в разы меньше ее расходов. Впрочем и сейчас руководство "Южного" не утруждает себя экономией. В сентябре 2018 года ведомство купило роскошный джип Toyota Highlander почти за 1,7 млн грн. С другой стороны, не так уж и дорого, если судить по должностному окладу руководителя – 246 тыс. грн и это без учета квартальной премии, размер которой может достигать трех таких окладов.

Александр Дегтярев работает в бюро 43 года, из них 7 лет занимает пост руководителя. "Голодный" постсоветский период в истории КБ "Южное" на благосостоянии Дегтярева отразился обратно пропорционально. В 2017 году он задекларировал две квартиры в Днепре (общая площадь 222,9 кв м), дачный дом и два земельных участка в селе Баловка (607 кв м). Его годовой доход с учетом зарплаты, пенсии, преподавательской деятельности, пожизненных выплат как члену НАНУ превысили 2,9 млн грн. На банковских счетах Дегтярева и его супруги 673,3 тыс. грн, $30,7 тыс., и еще $17 тыс. наличными. Имущество сына – Максима Александровича, главного конструктора и начальника КБ по системному проектированию ракет и ракетных комплексов – Дегтярев в декларации не указал. Хотя кроме инженерной деятельности тот активно занят в бизнесе. По данным системы Youcontrol Максим Дегтярев соучредитель ООО "Депол", компания занимается производством офисной мебели. СМИ также относят к его портфелю бизнес в сфере недвижимости (ООО "Мет") и ресторанного дела (ООО "Хамы"). Согласно открытому реестру, супруга Дегтярева Елена владеет ЗАТ Страховая компания "ДАСК" с иностранными инвестициями. Фирма занимается страхованием, в том числе, космических рисков и входит в Российскую ассоциацию авиационных и космических страховщиков. В материале 24 канала говорится, что "ДАСК" принадлежит ныне ликвидированному кипрскому офшору, а совладельцем вместе с Еленой Юрьевной является Александр Конюхов. Эта личность примечательна только одним фактом – его отец, Станислав Конюхов, возглавлял КБ "Южное" до Дегтярева. По данным издания, именно Конюхов лоббировал назначение приемника.



Руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев / Фото Укринформ

Бизнес семьи директора на фоне провальных проектов бюро, которые нанесли отрасли и всему государству многомиллионные убытки, а также растущее недовольство коллектива в конечном счете привели к увольнению Дегтярева в 2016 году. Государственное космическое агентство вменяло ему срыв разработки украинского ракетного комплекса "Сапсан": за 5 лет КБ "Южное" израсходовало больше 200 млн грн, не выдав ни опытного образца, ни даже документации. Международным скандалом, последствия которого Украина разгребает до сих пор, обернулось участие бюро в нереализованном украино-бразильском проекте "Циклон-4". Конечно, плохой менеджмент одного только бюро не та причина, по которой может закрыться транснациональный проект стоимостью 4 млрд грн (только с украинской стороны). Но "Южное" со своей стороны добавило отягчающих обстоятельств. Для участия в проекте бюро взяло в российском Сбербанке кредит на $260 млн на 7 лет под 6% годовых и под государственные гарантии. Кредит аккумулировали в банке "Новый", наблюдательный совет которого возглавлял Дегтярев. "У нас есть основания считать, что эти деньги использовались по собственному усмотрению или приносили определенные дивиденды тому руководству, которое входило в управление банка, это приближенные лица директора КБ "Южное". Все это создавало условия, во-первых, получать незаконные прибыли, во-вторых, создавать определенное давление на Машиностроительный завод (Южмаш, – ред.), который использовал средства контрактов для реализации программ, и они все время страдали от недофинансирования", – заявлял Андрей Тетерук, член Комитета ВРУ по национальной безопасности. Авторы журналистского расследования "Стоп коррупции" выяснили, что банк выводил российские деньги путем заведомо невозвратных кредитов. Например, $18,5 млн на 10 лет выдал фирмам, напрямую связанным с компанией-акционером банка. К слову, среди других акционеров были жена и невестка самого Дегтярева.

Финал истории с "Циклоном" плачевный. Украина должна России $275,6 млн (с учетом списанных 25%), банк "Новый" ликвидирован, а об уголовном производстве Генпрокуратуры по факту растраты средств чиновниками КБ "Южное" и Государственного космического агентства с 2016 года ничего не слышно. Наиболее безболезненными последствия оказались для Александра Дегтярева. Лишившись должности после провала "Циклона", он вывел подконтрольных сотрудников бюро на митинг в свою поддержку. Целую кампанию по возвращению "крепкого хозяйственника" организовал днепропетровский экс-регионал Александр Вилкул. В результате суд вернул Дегтярева в родной кабинет. "Не в силах" избавить стратегическое предприятие от "вечного"директора, ГКАУ руководимое Павлом Дегтяренко, ставленником Дегтярева, предоставило КБ в полное распоряжение последнему. В ведомстве закрыли глаза на коррупцию и не считают хроническую убыточность предприятия поводом для кадровых перестановок.

Вопреки громогласным заявлениям о замещении российских комплектующих и переориентации производства на западный рынок, КБ "Южное" продолжает строить ракеты для Российской Федерации, которая развязала кровавую войну на востоке Украины и угрожает всему миру ядерным конфликтом. Руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев очень удобный партнер для России – его даже вербовать не надо. Еще одна важная деталь. В сообщении о недавней инспекции российской S7 Space на КБ говорится о проверке строительства ТРЕХ ракет, хотя на официальном сайте бюро есть информация только о двух. Связано ли с этой нестыковкой сообщение о новом цехе, рассчитанном как раз на три ракеты? Упорное молчание украинской стороны создает основания для неприятных вопросов.