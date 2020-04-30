Криминализация чайлдфри и пропаганда семейных ценностей: что придумали депутаты?

Я бы даже не уделяла внимание такому законодательному хламау, если бы в нем не было элементов фашизма, завуалированных под "православные семейные ценности".

Та от, поки ми з вами на карантині, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики та/або пропаганду відмови від народження дітей, руйнування інституту сім'ї, позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти. Ініціатор О. Волошин.

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Рухає такі законопроєкти, як правило, церква московського патріархату. Автори таких законопроєктів наперед знають, що підтримки в залі не буде, але це не має значення. Ключовою тут є інформаційна складова та потенціал для конфлікту в суспільстві, який можна використати у зручний момент.

Тепер по пунктах:

1. Встановлення за все на світі кримінальної відповідальності – це улюблений популістичний трюк законодавців, бо це єдине, що розуміють навіть ті, хто останній раз бачив книгу ще у школі. Тому, посилення відповідальності за будь-що аж до публічної страти, четвертування та виривання каленим залізом язика – завжди знайде підтримку у виборців – це показують всі опитування. Так, наші люди кровожерливі в питанні покарань. Тож, навіть безглуздя в тексті законопроєкту прикрите "запровадженням кримінальної відповідальності" знайде свою підтримку.

2. Заборона "пропаганди відмови від народження дітей". Це чистої води маніпуляція. Якщо в жінки немає за що утримувати дитину і немає перспектив – то вона не буде народжувати. Так, є виключення, але статистика народжуваності в Україні корелюється саме з економічними показниками. Чим глибше економічна криза, тим менша народжуваність. Маніпулювати жінкою, що це її обов'язок чи біологічна програма, чи її Бог так створив, щоб вона народжувала, – це середньовічна маячня і елемент фашизму. Зрештою, це психологічне насильство і навіювання. Бо жінка – це не піддослідна тварина, народжуваністю якої керують.

Створіть умови для народжування дітей, а не поширюйте якісь казки, про якусь пропаганду чайлдфрі. А ті люди, які свідомо обирають філософію чайлдфрі – вони мають на це право, бо це їхнє тіло, їхнє життя. Не треба їх таврувати, повчати і вважати, що ваші інстинкти дають вам право вищості. Не заздріть Гітлеру, він погано скінчив.

3. Заборона "пропаганди руйнування інституту сім'ї". Зараз як раз по телевізору йдуть шкільні уроки онлайн. Перегляньте. Дізнаєтесь, що сім'я – це соціальний інститут, який еволюціонує, змінюється, але не є обов'язком, не є безумовною потребою і є добровільним актом.

Інститут сім'ї руйнується розвитком суспільства. Бо колись сім'я – це був спосіб вижити, люди самостійно не могли себе прогодувати. Сьогодні все не так. Сьогодні законодавство України допускає гостьовий шлюб, коли в людей навіть немає спільного побуту, а чоловік і жінка можуть проживати нарізно.

Ну і в якості жарту, в якому є доля правди, – у нас жінок в країні на 3 млн більше, ніж чоловіків. Суто математично не вийде всім створити сім'ї один раз і назавжди, навіть якщо почати примушувати до шлюбу.

4. Заборона "пропаганди позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти". Це, мабуть, помилково записали у законопроєкт, бо 90% наших політиків – це і є пропаганда позашлюбних стосунків та розпусти.

На рахунок протиприродних статевих стосунків – таких в природі немає. Є статеві зносини за добровільною згодою, а є насильство. За пропаганду насильства в нас вже встановлена відповідальність.

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P.S. Сімейні цінності в кожного свої, ніде вони не записані і не визначені законом. Закон визначає лише права і обов'язки (а не цінності) людей, які вирішили жити у шлюбі. Прошу адептів "православних сімейних цінностей" пройти повз цього тексту, порахувати до десяти, заспокоїтись і не писати коментарі.