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      Кровь заливала лицо, – медик рассказал о ранении военных на Донбассе

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      Войска оккупанта 8 марта попали ракетой в грузовик с украинскими военными. В результате один военный погиб, двое были ранены и еще один защитник получил боевое поражение. Двух пострадавших военных доставили в больницу Мечникова, что в Днепре.

      Кровь заливала лица бойцов, когда их привезли в больницу. Об этом в фейсбуке рассказал главный врач Областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

      Обратите внимание Боевики ракетой попали в грузовик украинских воинов: есть погибшие, 11 раненых

      Ракеты, как правило, оставляют мало шансов,
      – написал Рыженко.

      Врачи оказали всю необходимую помощь. Уже утром 10 марта положение украинских военных значительно улучшилось.

      У 39-летнего водителя Сергея при госпитализации диагностировали контузию, акубаротравму, разрыв слухового прохода. Он родом из Херсонской области. И раньше был в зоне АТО.

      Другому пострадавшему – 33-летнему старшине Дмитрию осколок пробил глаз. У него также диагностировали ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти и бедра. В больницу его привезли с окровавленным лицом. Офтальмологи провели сложную операцию, чтобы спасти бойцу глаз.

      Главный врач добавил, что к Дмитрию приехала жена. "Реаниматологи Мечникова говорят – любовь лечит лучше", – подытожил Рыженко.

      Что известно об обстреле боевиками грузовика с военными Вооруженных сил?Российские оккупанты 8 марта обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. В результате попадания ракеты один украинский защитник погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов еще трое военных Вооруженных сил получили ранения.

      Впоследствии стало известно, что погиб 29-летний военный из Херсонской области Сергей Черных. Украинский воин служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде имени кошевого атамана Костя Гордиенко.


      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала​

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Медицина Лечение Пророссийские боевики Украина – Россия Постраждалі Война на Донбассе Днепропетровская область
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