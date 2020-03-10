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      Кров заливала обличчя, – медик розповів про поранення військових на Донбасі

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      Сергій Риженко розповів про стан поранених 8 березня військових / Фейсбук Риженка

      Війська окупанта 8 березня влучили ракетою у вантажівку з українськими військовими. У результаті один військовий загинув, двоє були поранні та ще один захисник отримав бойове ураження. Двох постраждалих військових доставили у лікарню Мечникова, що у Дніпрі.

      Кров заливала обличчя бійців, коли їх привезли у лікарню. Про це у фейсбуці розповів головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

      Зверніть увагу Бойовики ракетою поцілили у вантажівку українських воїнів: є загиблі, 11 поранених

      Ракети, як правило, залишають мало шансів,
      – написав Риженко.

      Лікарі надали всю необхідну допомогу. Вже вранці 10 березня стан українських військових значно покращився.

      У 39-річного водія Сергія при госпіталізації діагностували контузію, акубаротравму, розрив слухового проходу. Він родом із Херсонської області. І раніше був у зоні АТО.

      Іншому постраждалому – 33-річному старшині Дмитру осколок пробив око. У нього також діагностували поранення грудної клітки, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті та стегна. У лікарню його привезли із закривавленим обличчям. Офтальмологи провели складну операцію, щоб врятувати бійцю око.

      Головний лікар додав, що до Дмитра приїхала дружина. "Реаніматологи Мечникова кажуть – любов лікує краще", – підсумував Риженко.

      Що відомо про обстріл бойовиками вантажівки з військовими Збройних сил? Російські окупанти 8 березня обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання ракети один український захисник загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів ще троє військових Збройних сил отримали поранення.

      Згодом стало відомо, що загинув 29-річний військовий з Херсонської області Сергій Черних. Український воїн служив у 57-ій окремій мотопіхотній бригаді імені кошового отамана Костя Гордієнка.


      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Медицина Лікування Проросійські бойовики Україна – Росія Постраждалі Війна на Донбасі Дніпропетровська область
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