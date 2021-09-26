Об этом сообщают польские СМИ. Поэтому предыдущие показания правоохранителей и работников вытрезвителя, что парень якобы был в неадекватном состоянии, не подтвердились.
К теме Украинца, который умер в польском вытрезвителе, час пытали, – СМИ
Сейчас результаты экспертизы официально не обнародовали
Пока результаты токсикологической экспертизы не обнародуют. Официальная информация может появиться на следующей неделе. Дело Никифоренко передали в региональную прокуратуру в Щецине – Окружную прокуратуру города Свидница.
Этим очень удивлены адвокаты семьи погибшего украинца. Защитники не высказывали никаких возражений тому, что делом занимались в Свиднице.
Ранее "Остановите убийц из полиции": в Польше требовали расследовать смерть украинца Никифоренко
Коротко о смерти Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве:
- Украинца Никифоренко 30 июля высадили из автобуса якобы из-за неадекватного поведения.
- Его задержали полицейские.
- Вероятно, что в вытрезвителе парня били и пытали.
- Уже через несколько часов Никифоренко скончался.
- Отец погибшего ответил, что на теле и на руках его сына было очень много грима.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий заверил, что виновные в смерти украинца будут наказаны.