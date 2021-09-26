Об этом сообщают польские СМИ. Поэтому предыдущие показания правоохранителей и работников вытрезвителя, что парень якобы был в неадекватном состоянии, не подтвердились.

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Сейчас результаты экспертизы официально не обнародовали

Пока результаты токсикологической экспертизы не обнародуют. Официальная информация может появиться на следующей неделе. Дело Никифоренко передали в региональную прокуратуру в Щецине – Окружную прокуратуру города Свидница.

Этим очень удивлены адвокаты семьи погибшего украинца. Защитники не высказывали никаких возражений тому, что делом занимались в Свиднице.

Обратите внимание! Из-за смерти Никифоренко из правоохранительных органов Польши уже уволили двух полицейских, которые и задерживали парня, на очереди – третий. В общем дисциплинарное производство возбуждено против 5 правоохранителей.

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