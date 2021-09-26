Об этом сообщают польские СМИ. Поэтому предыдущие показания правоохранителей и работников вытрезвителя, что парень якобы был в неадекватном состоянии, не подтвердились.

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Сейчас результаты экспертизы официально не обнародовали

Пока результаты токсикологической экспертизы не обнародуют. Официальная информация может появиться на следующей неделе. Дело Никифоренко передали в региональную прокуратуру в Щецине – Окружную прокуратуру города Свидница.

Этим очень удивлены адвокаты семьи погибшего украинца. Защитники не высказывали никаких возражений тому, что делом занимались в Свиднице.

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Коротко о смерти Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве:

  • Украинца Никифоренко 30 июля высадили из автобуса якобы из-за неадекватного поведения.
  • Его задержали полицейские.
  • Вероятно, что в вытрезвителе парня били и пытали.
  • Уже через несколько часов Никифоренко скончался.
  • Отец погибшего ответил, что на теле и на руках его сына было очень много грима.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий заверил, что виновные в смерти украинца будут наказаны.