Квартал красных фонарей в Амстердаме закрывают навсегда: причина
В Амстердаме, столице Нидерландов, местные власти полностью закрывают район красных фонарей. Взамен так называемый центр эротических услуг будет размещен в другой части города.
Источник: The Guardian
Таким образом работников секс-индустрии хотят переместить подальше от центра города.
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Квартал красных фонарей перенесут из центра в другую часть Амстердама
Предложила полностью ликвидировать квартал красных фонарей мэр Амстердама Фемке Халсема. Решение политика о закрытии большого числа окон во всемирном известном квартале поддержали большинство членов политических партий.
Все те, кто работали в районе для взрослых, будут вынуждены покинуть это место и перебраться в другой район. Сейчас местные власти еще не решили, где именно будет размещаться новый эротический центр Амстердама.
Квартал красных фонарей в Амстердаме / Фото CNN
Власть убеждена, что это должно помочь перезагрузить Амстердам как туристический город. "Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не любой ценой. Мы должны решительно вмешаться", – заявил один из политиков.
Ранее Фемке Халсема убеждала, что окна публичных домов следует срочно закрыть. Ведь женщины, которые там работают, стали основой туристической достопримечательностью. И это унижает работниц этой отрасли.
Чем известен квартал красных фонарей
- Квартал красных фонарей – один из самых знаменитых эротических районов в мире, расположен в Амстердаме.
- Среди переулков процветает проституция, а также другие виды секс-развлечений: магазины для взрослых, стриптиз-клубы. Улицы в квартале похожи на большой торговый центр. Все туристы могут в окнах, как на витрине, посмотреть на работниц этой отрасли.
- Название происходит от красных фонарей, расположенных в домах.
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