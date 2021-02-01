В Амстердаме, столице Нидерландов, местные власти полностью закрывают район красных фонарей. Взамен так называемый центр эротических услуг будет размещен в другой части города.

Источник: The Guardian

Таким образом работников секс-индустрии хотят переместить подальше от центра города.

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Квартал красных фонарей перенесут из центра в другую часть Амстердама

Предложила полностью ликвидировать квартал красных фонарей мэр Амстердама Фемке Халсема. Решение политика о закрытии большого числа окон во всемирном известном квартале поддержали большинство членов политических партий.

Все те, кто работали в районе для взрослых, будут вынуждены покинуть это место и перебраться в другой район. Сейчас местные власти еще не решили, где именно будет размещаться новый эротический центр Амстердама.



Квартал красных фонарей в Амстердаме / Фото CNN

Власть убеждена, что это должно помочь перезагрузить Амстердам как туристический город. "Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не любой ценой. Мы должны решительно вмешаться", – заявил один из политиков.

Ранее Фемке Халсема убеждала, что окна публичных домов следует срочно закрыть. Ведь женщины, которые там работают, стали основой туристической достопримечательностью. И это унижает работниц этой отрасли.

Чем известен квартал красных фонарей