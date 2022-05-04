Проблема с лекарством в Херсонской области

Однако за гуманитарной помощью люди не спешат идти к захватчикам. Об этом в эфире 24 канала рассказала волонтер из Херсона Ирина Салихова.

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По ее словам, проблема с медикаментами никуда не делась. Оккупанты не обеспечивают лекарством ни больницы, ни население.

Более того, россияне пытались открыть свои аптеки с российскими препаратами, потому что тамошние отказались с ними сотрудничать. Однако через несколько дней и они закрывались.

Также типичная ситуация, когда из временно оккупированного Крыма привозят лекарства на легковых машинах, нивелируя условиями хранения и температурным режимом.

Это все лежит насыпью в машине. И эти все лекарства превращается в яд,

– сказала волонтер.

Она также добавила, что самая большая проблема как в Херсоне, так и в Крыму с таким лекарством:

инсулином;

от астмы;

эпилепсии.

"Ситуация действительно страшная. Потребность есть во всем, потому что уже более 70 дней нет официальных поставок ни в больницы, ни в аптечные сети", – добавила Салихова.

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