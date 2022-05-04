Проблема з ліками на Херсонщині
Однак за гуманітарною допомогою люди не поспішають іти до загарбників. Про це в ефірі 24 каналу розповіла волонтерка з Херсона Ірина Саліхова.
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За її словами, проблема з медикаментами нікуди не ділася. Окупанти не забезпечують ліками ані лікарні, ані населення.
Ба більше, росіяни намагалися відкрити свої аптеки з російськими препаратами, тому що тамтешні відмовились з ними співпрацювати. Однак за кілька днів і вони позакривалися.
Також типова ситуація, коли з тимчасово окупованого Криму привозять ліки легковими машинами, нівелюючи будь-які умови зберігання та температурний режим.
Це все лежить насипом в автівці. І ці всі ліки перетворюються на отруту,
– сказала волонтерка.
Вона також додала, що найбільша проблема як в Херсоні, так і в Криму з такими ліками:
- інсуліном;
- від астми;
- епілепсії.
"Ситуація насправді страшна. Потреба є у всьому, тому що вже понад 70 днів немає офіційних поставнок ані в лікарні, ані в аптечні мережі", – додала Саліхова.
Яка ситуація в Херсоні: останні новини
- 3 травня російські війська обстріляли Кочубеївську громаду, що на Херсонщині. Є загиблий та поранені.
- Херсонська облрада звернулась до жителів, які перебувають у тимчасовій окупації. Політики зазначили, що Україна про них пам'ятає та пообіцяли звільнення найближчим часом.
- Наразі головне завдання російських військ у Херсонській області – це вихід на її адміністративні кордони. Задля цього окупанти шукають слабкі місця в позиціях українських військових.
- Також у місті з 30 квітня є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Разом з тим напередодні технічним командам таки вдалось відновити у тимчасово окупованому Херсоні мобільний зв'язок українських операторів. Проте згодом ЗМІ повідомили, що знову зникло покриття від Vodafone.