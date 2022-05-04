Проблема з ліками на Херсонщині

Однак за гуманітарною допомогою люди не поспішають іти до загарбників. Про це в ефірі 24 каналу розповіла волонтерка з Херсона Ірина Саліхова.

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За її словами, проблема з медикаментами нікуди не ділася. Окупанти не забезпечують ліками ані лікарні, ані населення.

Ба більше, росіяни намагалися відкрити свої аптеки з російськими препаратами, тому що тамтешні відмовились з ними співпрацювати. Однак за кілька днів і вони позакривалися.

Також типова ситуація, коли з тимчасово окупованого Криму привозять ліки легковими машинами, нівелюючи будь-які умови зберігання та температурний режим.

Це все лежить насипом в автівці. І ці всі ліки перетворюються на отруту,

– сказала волонтерка.

Вона також додала, що найбільша проблема як в Херсоні, так і в Криму з такими ліками:

інсуліном;

від астми;

епілепсії.

"Ситуація насправді страшна. Потреба є у всьому, тому що вже понад 70 днів немає офіційних поставнок ані в лікарні, ані в аптечні мережі", – додала Саліхова.

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