Биография Леонида Кравчука
24 канал собрал самые интересные факты из жизни Леонида Кравчука с ранних лет до сегодня.
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Ранние годы и обучение
Будущий первый президент Украины родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин, что на территории современной Ровненщины. Ранее это село принадлежало Волынскому воеводству Польши. Семья жила бедно. До войны родители Кравчука работали у польских осадников, поэтому денег на все не хватало.
Леонид Макарович потерял отца в 10 лет. Мужчина был военным и погиб в 1944 году на фронте. Позже мать повторно вышла замуж. Воспитывал Леонида отчим. Матери политика не стало в 1980 году. Она умерла от инфаркта.
Базовое образование Кравчук получил в местной школе, которой тогда руководил немец господин Шот. Он отличался особенно жестокими методами воспитания – лупил детей по рукам линейкой. В 1953 году получил диплом с отличием в Ровненском кооперативном экономико-правовом техникуме по специальности "Бухгалтерский учет". А в 1958 году окончил Киевский университет по специальности "политэкономия".
Карьера
Свою карьеру Леонид Кравчук начал с преподавательской деятельности, а затем ушел в Компартию Украины.
- 1958 – 1960 годы – преподаватель политэкономии в Черновицком финансовом техникуме. До 1961 года работал консультантом и методистом дома политобразования Черновицкого обкома Компартии Украины.
- 1961 – 1964 годы – лектор, а впоследствии и помощник Черновицкого обкома Компартии Украины.
- 1965 – 1967 годы – заведующий отделом пропаганды и агитации Черновицкого обкома Компартии Украины.
С 1970 года Кравчук начал строить карьеру в ЦК Компартии Украины. Там он был и инспектором, и помощником секретаря, и первым заместителем заведующего отделом пропаганды. В период с 1980 до 1988 года он стал заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии.
Кравчук строил карьеру в ЦК Компартии Украины / Фото EurAsia Daily
Деятельность в парламенте
С марта 1980 года был избран народным депутатом Верховной Рады УССР. А с 1990 по 1991 года он был председателем украинского парламента УССР.
24 августа 1991 года под председательством Леонида Макаровича Верховная Рада Украины приняла исторический документ – Акт о провозглашении независимости Украины.
В том же 1991 году Кравчук баллотировался на пост президента как беспартийный. Его поддержали как активисты уже запрещенной в то время Компартии (их выдвиженец Александр Ткаченко снял свою кандидатуру в пользу Кравчука).
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1 декабря 1991 года Леонид Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах, набрав 61,6% голосов. 26 февраля 1992 года в столице Финляндии подписал Хельсинкский заключительный акт, который начал интеграцию Украины с Европой.
Кравчук стал президентом Украины / Фото Bigmir
Кравчук претендовал на второй срок президентства, но 26 июня 1994 года его поддержали 45% избирателей, что было недостаточно для победы. 1994 – 2006 годах был народным депутатом Украины, а впоследствии – членом Комитета Верховной Рады по иностранным делам и связям с СНГ Верховной Рады Украины.
После этого Леонид Макарович возглавлял различные украинские фонды, организации и общества.
Начало войны и Революция Достоинства
В 2015 году он стал председателем общественной организации "Движение за Украину в НАТО". Впоследствии Кравчук инициировал создание и работу круглых столов в период Революции Достоинства, искал пути примирения конфронтационных сил в Украине.
30 июля 2020 года возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился,
– сказал Кравчук о своем назначении.
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Леонид Кравчук в реанимации
Еще в конце июня 2021 года Леонид Макарович перенес операцию на сердце. Политика планово прооперировали 29 июня.
По состоянию на конец июля глава ТКГ находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Офисе Президента объясняли, что пока не рассматривают вопрос замены Кравчука в ТКГ. Якобы нужно анализировать состояние здоровья политика после операции и учитывать прогнозы врачей.
Личная жизнь и дети
Политик уже много лет женат на Антонине Мишуре. Она доцент экономического факультета Киевского национального университета имени Шевченко. Они познакомились во время учебы в университете. Пара отыграла свадьбу в 1957 году. По словам политика, секрет своего счастливого брака – это уважение.
Для меня любовь – это что-то комплексное. Это единство духа и разума. Но когда столько прожито и пережито, столько совместно сделано, когда пройдены болезни и восстановление, когда жизнь состоит из взаимной помощи и поддержки, это в итоге порождает глубокое уважение,
– сказал Кравчук.
В браке 21 июля 1959 года родился сын Александр Кравчук. Сейчас он занимается бизнесом и у него уже есть внучка. Сам Леонид Кравчук стал прадедушкой в 2005 году.
Леонид Кравчук с женой Антониной / Коллаж 24 канала
Награды и отличия
- Орден Октябрьской Революции;
- Орден Трудового Красного Знамени (дважды);
- Герой Украины с вручением ордена государства (21 августа 2001 год);
- Орден Свободы (10 января 2014 года) – за выдающийся личный вклад в развитие Украинского государства, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность;
- Орден князя Ярослава Мудрого II степени (2007 год), III степени (2004 год), IV степени (1999 год), V степени (1996 год);
- Почетная грамота Кабинета Министров Украины (2004 год);
- Кавалер Большого креста ордена Святого Станислава (1999 год).
Также Леонид Макарович является автором книг "Государство и власть: опыт административной реформы" (2001 год), "Имеем то, что имеем" (2002 год), свыше 500 статей в украинских и зарубежных изданиях.