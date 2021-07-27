Биография Леонида Кравчука

24 канал собрал самые интересные факты из жизни Леонида Кравчука с ранних лет до сегодня.

Важно Кравчук не пришел на торжественное заседание Рады: назвали причину

Ранние годы и обучение

Будущий первый президент Украины родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин, что на территории современной Ровненщины. Ранее это село принадлежало Волынскому воеводству Польши. Семья жила бедно. До войны родители Кравчука работали у польских осадников, поэтому денег на все не хватало.

Леонид Макарович потерял отца в 10 лет. Мужчина был военным и погиб в 1944 году на фронте. Позже мать повторно вышла замуж. Воспитывал Леонида отчим. Матери политика не стало в 1980 году. Она умерла от инфаркта.

Базовое образование Кравчук получил в местной школе, которой тогда руководил немец господин Шот. Он отличался особенно жестокими методами воспитания – лупил детей по рукам линейкой. В 1953 году получил диплом с отличием в Ровненском кооперативном экономико-правовом техникуме по специальности "Бухгалтерский учет". А в 1958 году окончил Киевский университет по специальности "политэкономия".

Карьера

Свою карьеру Леонид Кравчук начал с преподавательской деятельности, а затем ушел в Компартию Украины.

1958 – 1960 годы – преподаватель политэкономии в Черновицком финансовом техникуме. До 1961 года работал консультантом и методистом дома политобразования Черновицкого обкома Компартии Украины.

1961 – 1964 годы – лектор, а впоследствии и помощник Черновицкого обкома Компартии Украины.

1965 – 1967 годы – заведующий отделом пропаганды и агитации Черновицкого обкома Компартии Украины.

С 1970 года Кравчук начал строить карьеру в ЦК Компартии Украины. Там он был и инспектором, и помощником секретаря, и первым заместителем заведующего отделом пропаганды. В период с 1980 до 1988 года он стал заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии.



Кравчук строил карьеру в ЦК Компартии Украины / Фото EurAsia Daily

Деятельность в парламенте

С марта 1980 года был избран народным депутатом Верховной Рады УССР. А с 1990 по 1991 года он был председателем украинского парламента УССР.

Интересно! Общий стаж депутатской деятельности Леонида Кравчука составляет 24 года.

24 августа 1991 года под председательством Леонида Макаровича Верховная Рада Украины приняла исторический документ – Акт о провозглашении независимости Украины.

В том же 1991 году Кравчук баллотировался на пост президента как беспартийный. Его поддержали как активисты уже запрещенной в то время Компартии (их выдвиженец Александр Ткаченко снял свою кандидатуру в пользу Кравчука).

Стоит прочитать Россияне плакали и просили забрать, – Кравчук о том, как Хрущев "дарил" Крым Украине

1 декабря 1991 года Леонид Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах, набрав 61,6% голосов. 26 февраля 1992 года в столице Финляндии подписал Хельсинкский заключительный акт, который начал интеграцию Украины с Европой.



Кравчук стал президентом Украины / Фото Bigmir

Кравчук претендовал на второй срок президентства, но 26 июня 1994 года его поддержали 45% избирателей, что было недостаточно для победы. 1994 – 2006 годах был народным депутатом Украины, а впоследствии – членом Комитета Верховной Рады по иностранным делам и связям с СНГ Верховной Рады Украины.

После этого Леонид Макарович возглавлял различные украинские фонды, организации и общества.

Начало войны и Революция Достоинства

В 2015 году он стал председателем общественной организации "Движение за Украину в НАТО". Впоследствии Кравчук инициировал создание и работу круглых столов в период Революции Достоинства, искал пути примирения конфронтационных сил в Украине.

30 июля 2020 года возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился,

– сказал Кравчук о своем назначении.

К теме ТКГ сейчас работает без Кравчука: он восстанавливается после операции

Леонид Кравчук в реанимации

Еще в конце июня 2021 года Леонид Макарович перенес операцию на сердце. Политика планово прооперировали 29 июня.

Обратите внимание! В 2017 году Леонид Кравчук уже обращался к хирургам. Политику, которому в то время было 83 года, провели стентирование сердца.

По состоянию на конец июля глава ТКГ находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Офисе Президента объясняли, что пока не рассматривают вопрос замены Кравчука в ТКГ. Якобы нужно анализировать состояние здоровья политика после операции и учитывать прогнозы врачей.

Личная жизнь и дети

Политик уже много лет женат на Антонине Мишуре. Она доцент экономического факультета Киевского национального университета имени Шевченко. Они познакомились во время учебы в университете. Пара отыграла свадьбу в 1957 году. По словам политика, секрет своего счастливого брака – это уважение.

Для меня любовь – это что-то комплексное. Это единство духа и разума. Но когда столько прожито и пережито, столько совместно сделано, когда пройдены болезни и восстановление, когда жизнь состоит из взаимной помощи и поддержки, это в итоге порождает глубокое уважение,

– сказал Кравчук.

В браке 21 июля 1959 года родился сын Александр Кравчук. Сейчас он занимается бизнесом и у него уже есть внучка. Сам Леонид Кравчук стал прадедушкой в 2005 году.



Леонид Кравчук с женой Антониной / Коллаж 24 канала

Награды и отличия

Орден Октябрьской Революции;

Орден Трудового Красного Знамени (дважды);

Герой Украины с вручением ордена государства (21 августа 2001 год);

Орден Свободы (10 января 2014 года) – за выдающийся личный вклад в развитие Украинского государства, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность;

Орден князя Ярослава Мудрого II степени (2007 год), III степени (2004 год), IV степени (1999 год), V степени (1996 год);

Почетная грамота Кабинета Министров Украины (2004 год);

Кавалер Большого креста ордена Святого Станислава (1999 год).

Также Леонид Макарович является автором книг "Государство и власть: опыт административной реформы" (2001 год), "Имеем то, что имеем" (2002 год), свыше 500 статей в украинских и зарубежных изданиях.