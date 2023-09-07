Пока с отчаянным мужчиной разговаривают психологи и правоохранители. Зачем мужчина забрался на кран и собирался прыгать вниз – пока неизвестно.
К теме Сесть в лодки и плыть: Львов и Луцк превратились в "Венецию"
В Луцке мужчина хочет спрыгнуть с крана
Сообщения, что мужчина залез на кран, появились около 21 часа 42 минуты. Очевидцы рассказывали, что мужчина сел на край строительного крана, работавшего на объекте в городе, и угрожал сброситься наземь.
Мужчина хочет спрыгнуть с крана в Луцке / Фото Волынских новостей
В городе сейчас работает полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В Главном управлении ГСЧС в Волынской области рассказали, что сейчас спасатели и другие работники делают все возможное, чтобы избежать негативных последствий.
В пределах компетенции и с учетом обстоятельств и возможностей служб проводится работа по предотвращению несчастья,
– подчеркнули представители ГСЧС.
Оперативные службы пытаются предотвратить негативные последствия в Луцке / Фото ГСЧС
Спасатели и правоохранители пообещали, что сообщат детали этого инцидента впоследствии. Сейчас работа по тому, чтобы снять этого мужчину с крана – продолжается.
Чем завершился инцидент в Луцке
В ГСЧС рассказали, что мужчина залез на кран, который был высотой более 30 метров. Спасатели отметили, что мужчина хотел совершить самоубийство.
С мужчиной пытались разговаривать спасатели, пожарные, психологи, медики и полицейские. На месте событий был и товарищ мужа.
"Психолог ГСЧС Волыни звонила по телефону Андрею, его жене и родственникам и пыталась наладить контакт для предотвращения непоправимого поступка", – рассказали работники ГСЧС.
В конце концов около 22 часов 35 минут мужчина все же слез со строительного крана. В ГСЧС отметили, что совместными усилиями беды удалось избежать.
Мужчина слез со строительного крана после уговоров / Фото ГСЧС
Ранее мужчина залез на кран и сорвался в Киеве
- В Киеве 24 августа 2021 года произошла трагедия на одном из объектов строительства, расположенном на Троещине. Да, мужчина забрался на кран и сорвался с него.
- Свидетели произошедшего отметили, что парень сначала залез на строительный кран, а затем перешел к концу стрелы. В конце концов парень прыгнул и зацепился за трос, на котором провисел около двух или трех минут.
- Впоследствии стало известно, что парень все же забрался на стрелу строительного крана. Однако впоследствии он собрался с него и упал и разбился насмерть.
- До сих пор неизвестно, какими были мотивы этого парня. Однако очевидцы предполагали, что он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.