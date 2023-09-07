Пока с отчаянным мужчиной разговаривают психологи и правоохранители. Зачем мужчина забрался на кран и собирался прыгать вниз – пока неизвестно.

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В Луцке мужчина хочет спрыгнуть с крана

Сообщения, что мужчина залез на кран, появились около 21 часа 42 минуты. Очевидцы рассказывали, что мужчина сел на край строительного крана, работавшего на объекте в городе, и угрожал сброситься наземь.

Мужчина хочет спрыгнуть с крана в Луцке / Фото Волынских новостей

В городе сейчас работает полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В Главном управлении ГСЧС в Волынской области рассказали, что сейчас спасатели и другие работники делают все возможное, чтобы избежать негативных последствий.

В пределах компетенции и с учетом обстоятельств и возможностей служб проводится работа по предотвращению несчастья,

– подчеркнули представители ГСЧС.

Оперативные службы пытаются предотвратить негативные последствия в Луцке / Фото ГСЧС

Спасатели и правоохранители пообещали, что сообщат детали этого инцидента впоследствии. Сейчас работа по тому, чтобы снять этого мужчину с крана – продолжается.

Чем завершился инцидент в Луцке

В ГСЧС рассказали, что мужчина залез на кран, который был высотой более 30 метров. Спасатели отметили, что мужчина хотел совершить самоубийство.

С мужчиной пытались разговаривать спасатели, пожарные, психологи, медики и полицейские. На месте событий был и товарищ мужа.

"Психолог ГСЧС Волыни звонила по телефону Андрею, его жене и родственникам и пыталась наладить контакт для предотвращения непоправимого поступка", – рассказали работники ГСЧС.

В конце концов около 22 часов 35 минут мужчина все же слез со строительного крана. В ГСЧС отметили, что совместными усилиями беды удалось избежать.

Мужчина слез со строительного крана после уговоров / Фото ГСЧС

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