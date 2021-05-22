Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства в результате покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, других насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

Интересно Лукашенко жалуется, что ЕС и США не помогли Беларуси в борьбе с COVID

Разногласия между Конституцией и подписанным декретом

Белорусский политолог, аналитик, приглашенный эксперт "Московского Центра Карнеги", основатель аналитического агентства Sense Analytics Артем Шрайбман считает, что этот декрет практически не является функциональным.

В случае, если Лукашенко или другого президента Беларуси убили бы, то премьер-министр, вступив в должность, может сказать, что "я не буду выполнять этот декрет, потому что он противоречит Конституции". Также премьер-министр может спокойно собрать в Совет Безопасности своих людей и назначить министрами и высшими должностными лицами своих лояльных людей и, продолжить править единолично. Потому этот декрет довольно таки утопичный,

– говорит Артем Шрайбман.



Фото из личного архива Артема Шрайбмана

Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук Валерий Карбалевич считает, что декрет является результатом политического кризиса, который возник в 2020 году в ходе президентской избирательной кампании и который не закончился до сих пор.

Его принятие говорит о том, что Лукашенко находится в состоянии стресса, и только в таком состоянии можно принять подобный документ. Лукашенко опасается дестабилизации в стране после того, как он уйдет. Поэтому пытается таким образом создать такие механизмы, которые бы защитили его семью, детей, его окружение и тот политический режим и социальный строй, который он создал,

– говорит Карбалевич.

По словам политолога, подписанный декрет противоречит Конституции Беларуси. Так как в случае, если действующий президент не может выполнять свои обязанности по какой-либо причине, будь то смерть или что-то другое, то обязанности президента начинает выполнять премьер-министр. Он за короткое время также должен провести новые досрочные президентские выборы.

С другой стороны, президент декретами менять Конституцию не может. На самом деле этим декретом он только создает юридическую неразборчивость, потому что этот документ вызывает большое количество вопросов. Например, что делать, если Лукашенко не убили, а он умер естественной смертью, погиб в автомобильной или авиационной катастрофе, покончил жизнь самоубийством или, если он был ранен. Что вступит в силу – декрет или Конституция?

– говорит политолог.

По словам кандидата исторических наук, Совет Безопасности в таком случае получает неограниченные полномочия. Кроме того, согласно декрету, если к власти придет Совет Безопасности, в стране вводится военное или чрезвычайное положение. В таком случае выборы в государстве проводить нельзя.

Передача власти или страх смерти?

Политолог Артем Шрайбман отмечает, что однозначного ответа, почему Лукашенко подписал этот декрет, нет.

Одна из версий заключается в том, что он действительно поверил в реальность заговора и что за этим заговором стоит Вашингтон, ЦРУ, Госдеп. И, соответственно, чтобы обезопасить себя, надо снизить шансы на то, что кто-то еще будет "стараться". Такой декрет должен демотивировать потенциальных заговорщиков, мол, у вас все равно ничего не получится, даже если вы меня убьете, за моей спиной стоит Совет Безопасности,

– рассказал аналитик.

По словам Артема Шрайбмана, Лукашенко мог пойти на такой шаг, чтобы усилить Совет Безопасности перед возможным будущим транзитом власти. В таком случае, говорит политолог, в Беларуси будут приниматься дополнительные новые шаги по расширению полномочий Совета Безопасности. Подобный сценарий состоялся, в частности, в Казахстане.

Но мы не знаем пока, будет ли какое-то продолжение этого тренда. И вообще тренд ли это, или эмоциональное решение Лукашенко, которое не будет иметь никаких последствий. Здесь действительно очень глубоко надо копаться в его психике. Лукашенко действительно мог поверить в реальность этого заговора. И это могла быть соответствующая рациональная стратегия, чтобы снизить риски на будущее. Этот декрет – "бесплоден" и не стоит того внимания, которое ему уделяют,

– говорит политолог.

Директор аналитических проектов в белорусской информационной компании "БелаПАН", аналитик и журналист Александр Класковский отмечает, что Александр Лукашенко за годы своего правления не смог выстроить механизм передачи власти и систему государственных институтов, которая была бы самодостаточной.



Фото из личного архива Александра Класковского

От этого вся эта возня. Декрет может только породить неразборчивость в случае такого гипотетического случая, если Лукашенко кто-то насильно устранит. Один меткий выстрел снайпера, и начнется хаос. И, грубо говоря, начнется бардак в государстве. С одной стороны написано, что вводится чрезвычайное или военное положение, а с другой, что Совет Безопасности должен назначить выборы. Но при военном положении выборы, согласно Конституции Беларуси, не назначаются. Вот уже правовая коллизия,

– говорит аналитик.

Александр Класковский отмечает, что премьер-министр Беларуси также может отменять любые декреты, если придет к власти.

Он может сказать, что руководствуется Конституцией, а декреты — это все от лукавого, так сказать,

– добавил он.

Совет Безопасности Беларуси и его роль

Совет Безопасности Беларуси – конституционный, высший коллегиальный координационно-политический орган, который формируется с целью реализации полномочий президента в сфере национальной безопасности страны. Его возглавляет и формирует призидент, который подписывает его резолюции. Политической и правовой основой Совета Безопасности являются Конституция и законы Беларуси, указы и распоряжения главы государства, включая Концепцию национальной безопасности, а также международные договоры страны по соответствующим вопросам. С 15 марта 2021 года в текущий состав Совета Безопасности Республики Беларусь входят 20 человек.

​Интересно Где дешевле жить, в Беларуси или в Украине – инфографика

Политолог Артем Шрайбман говорит, что сегодня за Советом Безопасности Беларуси не закреплены конкретные полномочия. Это орган, отвечающий за определенные стратегические направления управления государства, за одобрение важнейших решений в серии безопасности и обороны.

Они обсуждают какие-то доктринальные вещи, например, военную. То есть, это такие широкие консультативные полномочия. Я считаю, если мы будем двигаться в сторону усиления власти Совета безопасности, то ему предоставят больше конкретных полномочий,

– говорит аналитик.

Роман Головченко: кто он такой?

По словам эксперта Артема Шрайбмана, на сегодня Роман Головченко не отвечает за Совет Безопасности. Однако, после вероятной смерти президента Беларуси, именно премьер-министр может возглавить этот государственный орган.

Надежный солдат системы Премьер-министром Республики Беларусь с 4 июня 2020 года является Роман Головченко. Кроме того, он является постоянным членом Совета Безопасности Республики Беларусь. Ранее он занимал должность главы Государственного военно-промышленного комитета Беларуси (2018 – 2020) и Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах (2013 – 2018).

О роли Головченко трудно что-то сказать за пределами его должности, потому что он меньше года при власти. За этот год произошло много событий, которые скорее всего усилили роль силовиков, то есть все эти масштабные репрессии против протестов в Беларуси. Премьер-министр как-то особо себя не проявлял, он был в тени. Головченко ничего такого не делает, он просто исполнитель,

– рассказал политолог.

И добавил: "Говорят, что он близок к семье Лукашенко, к старшему сыну Виктору. До этого он занимался деликатной сферой – торговлей вооружения, в том числе с Арабскими странами. Поэтому, он такой "надежный солдат системы", можно сказать".

Валерий Карбалевич отмечает, что сегодня власть в Беларуси сосредоточена в руках исключительно одного человека – Александра Лукашенко.



Фото из личного архива Валерия Карбалевича

Никакие другие государственные органы власти реальными полномочиями не обладают. Правительство Беларуси – техническое, оно выполняет только ту политику, которую определяет Лукашенко. Поэтому премьер-министр имеет полномочий ровно столько, сколько ему даст Лукашенко, и не больше. И потому никакой свободы рук у него нет. Другое дело, если Лукашенко действительно куда-то вдруг исчезнет, и тогда власть перейдет к премьер-министру, тогда возникает вопрос – действовать согласно Конституции или декрету?

– рассказал политолог.

По словам белорусского журналиста, из-за “юридического хаоса”, вызванного декретом, в Беларуси в будущем может возникнуть раскол элит и обострение кризиса. Так как премьер-министр может оказаться в ситуации, где не будет иметь права принимать решения, потому что Совет Безопасности может вступить в должность "коллективного президента" и игнорировать любые претензии премьер-министра Беларуси.

В том и коллизия этого документа. У кого будет сила, тот и победит. Лукашенко создает острый силовой конфликт этим декретом. Я считаю, что убийство Лукашенко приравнивается к нулю, потому этот декрет вряд ли вступит когда-то в действие,

– говорит политолог.

Может ли возникнуть угроза от России из-за подписанного декрета?

Координатор в независимой неправительственной инициативе Free Belarus Center Полина Бродик рассказывает, что Совет Безопасности формирует Александр Лукашенко, и этот государственный орган постоянно меняет свой состав.

Гарантировать, что люди после смерти Лукашенко, которые туда попадают, будут полностью следовать указаниям и приказам "вождя", довольно сложно. Поэтому здесь возникает сразу же несколько рисков. Можно предположить, что люди, которые будут на тот момент в составе Совета безопасности, будут иметь собственные политические амбиции. Более того, проблема ухудшается, если предположить, что эти люди могут иметь общий интерес с Российской Федерацией,

– говорит экспертка.



Фото из личного архива Полины Бродик

И вряд ли из этого выйдет такой "коллективный Лукашенко", который будет целиком и полностью проповедовать политику предыдущей партии. Когда оказывается, что власть есть в руках у нескольких человек одновременно, то это означает, что хотя бы нескольких нужно попытаться перетянуть на свою сторону. Это гораздо проще с точки зрения коммуникации России, чем попытка полного углубления Беларуси, да еще и самого Лукашенко. Поэтому, как только его не станет, дальше начнется дерибан страны со всех сторон,

– рассказала Полина Бродик.

По словам координатора в независимой неправительственной инициативе, странным выглядит и то, что подписание декрета происходило именно 9 мая.

"Выглядит все, как постановка"

То есть, все это было подстроено к этой "великой победе советского народа". Этому предшествовало большое раскрытие как бы покушения на самого Лукашенко. И это странное стечение обстоятельств, что они обнаружили эту "диверсию" как раз за день до парада, и он объявляет об этом декрете, который якобы давным-давно готовился. Выглядит все, как постановка в целом,

– рассказала Бродик.

Полина Бродик отмечает, что власть в Беларуси, как и все предыдущее время, находится в руках у одного человека – Александра Лукашенко. По ее словам, реальной власти в окружении самопровозглашенного президента Беларуси нет.

Все остальное – это пыль в глаза. И люди очень часто проходят ротацию, чтобы за год из его окружения никто не смог заручиться доверием настолько, чтобы действительно обладать серьезной властью. Он постоянно меняет людей вокруг себя именно для того, чтобы не позволить никому из них составить себе конкуренцию,

– рассказала Бродик.

Директор аналитических проектов в белорусской информационной компании “БелаПАН”, аналитик и журналист Александр Класковский отмечает, что российская угроза в таком вероятном развитии событий присутствует. По его словам, несмотря на то, что Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречи, их отношения остаются напряженными.

"У Москвы свой имперский интерес"

Аналитик отмечает, что в самом Совете Безопасности, который состоит из 20 человек – люди с разными позициями. У многих из них есть силовой ресурс, и может начаться "ссора и война "всех против всех". По его словам, Российская Федерация с одной стороны поддержала Лукашенко, а с другой стороны она имеет в Беларуси "свой имперский интерес".

Есть такая опасность, что Москва может найти выход на силовиков. А основу Совета Безопасности составляют именно люди в погонах, и, кладя руку на сердце, многие из них – это люди с пророссийскими мозгами. То есть, может возникнуть тайный альянс между Москвой и этими силовиками. И это может быть заговор против Лукашенко. То есть, в итоге возникает угроза суверенитету, независимости Беларуси,

– рассказал Александр Класковский.

По его словам, это также один из побочных эффектов, который может породить этот необъяснимый скандальный декрет. "Лукашенко создает риски в том числе и для себя и своей безопасности, потому что вдруг силовики в какое-то условное время получают всю полноту власти в государстве. Где гарантия, что между этими силовиками не возникнет заговор и соблазн приблизить этот самый срок? Лукашенко, сам этого не желая, закладывает бомбу в свою систему", – объяснил эксперт.

Возможны ли повторные протесты в Беларуси?

Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук Валерий Карбалевич отмечает, что в Беларуси нет конфликта между властью и оппозицией, а есть конфликт между властью и народом, между режимом и обществом. По его словам, политический вес эмигрантских центров, которые сейчас находятся за пределами Беларуси, во главе, в частности, со Светланой Тихановской, Павом Латушком, Валерией Цепкало, являются прямопропорциональными масштабам протестов внутри страны.

Они имели влияние большее осенью, когда на улицах стояли десятки тысяч людей. Тогда политический вес той же Светланы Тихановской был значительно выше. Сейчас, когда протесты как будто минимизировались, то политический вес всех зарубежных центров тоже падает. Их политический вес зависим прямопропорционально от масштабов протестов внутри страны. Поэтому, чем дальше этот протест будет находиться в таком "замороженном" состоянии, тем больше влияние этих эмигрантских центров будет падать,

– говорит политолог.

Валерий Карбалевич отмечает, что пока трудно сказать, возможны ли протесты в Беларуси сейчас.

Судьбу Беларуси определяют не эмигрантские центры, а белорусское общество, которое находится в государстве. Пока протесты заглохли, но общество не очень удовлетворено, конфликт продолжается, и власть тоже понимает, что протест не задавлен. Собственно и появление этого декрета говорит о том, что белорусский кризис – не закончен. Потому что лишь в условиях острого кризиса можно было принять такой документ. Что может стать триггером возобновления протестов никто сегодня сказать не может,

– рассказал Карбалевич.

По его словам, "когда и какой фактор на это может повлиять, но ситуация является "наэлектризованной" и напряженной, и когда это может сорваться – никто сказать не может". Те люди, которые могли каким-то образом возглавить протест, сегодня находятся в тюрьме. Белорусский политолог говорит, что протест полностью – "безголовый".

Ежедневно происходят новые задержания, новые суды, уголовные сроки за совсем невинные нарушения. Все это происходит в условиях жестких репрессий и даже террора. Поэтому любой, кто поднимет голову, сразу же оказывается в тюрьме. А кто не в тюрьме, тот за границей,

– отметил Карбалевич.

Санкции против предприятий и физических лиц Беларуси: что они дают?

В октябре 2020 года, после массовых протестов, ряд стран ввели санкции против чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии в отношении участников массовых протестов.

Ответ Лукашенко пообещал проблемы европейскому бизнесу в Беларуси

В санкционный список попали, в частности, и некоторые предприятия. Однако, политолог Артем Шрайбман считает, что санкции – больше символические и не помогут изменить политическую ситуацию в стране.

Они влияют на репутацию власти и стимулируют ее, чтобы принимать взаимные жесткие меры, а также наказывать, в первую очередь, свое гражданское общество. Но в основном эти визовые и другие ограничения не влияют на Лукашенко. Экономические санкции Европейского Союза – поверхностные и принимаются только в адрес тех предприятий, которым по большому счету нечего терять в отношениях с ЕС. Поэтому я не вижу никакого потенциала в этих санкциях, которые уже приняты или обсуждаются,

– говорит аналитик.

Белорусский журналист и политолог, кандидат исторических наук Валерий Карбалевич рассказал, что санкции, которые были введены против физических лиц Беларуси и предприятий, легкие и непосредственного влияния, чтобы заставить Александра Лукашенко изменить свою политику, они не имеют. Однако, Беларусь, фактически, потеряла возможность сотрудничать с международными финансовыми центрами и получать кредиты от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского банка инвестиций и других международных финансовых организаций.

До сих пор белорусское руководство действовало по такой тактике: "Надо платить кредиты и возвращать старые долги, а денег в бюджете нет, потому руководство брало новые кредиты, чтобы вернуть старые". А сейчас с этим возникла проблема, единственный источник кредитов – Россия, и это усиливает зависимость Беларуси. Пока эти санкции являются "лайтовыми",

– подчеркнул Валерий Карбалевич.

По словам белорусского журналиста и политолога, американские санкции против 9 белорусских предприятий сильное влияние на экономику страны не окажут. В частности, речь идет о следующих компаниях: "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и его представительства в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно".

Валерий Карбалевич объясняет, что санкции, введенные против вышеперечисленных предприятий, не являются вторичными. То есть они распространяются только на белорусские предприятия, но не распространяются на компании третьих стран, которые сотрудничают с этими предприятиями.

Например, в отношении Ирана есть вторичные санкции, и это очень сильно бьет по их экономике, а в отношении Беларуси – нет. Например, Украина активно закупает у Беларуси нефтепродукты. Против компании "Белнефтехим", против завода "Нафтан" введены санкции, но они не распространяются на украинские компании, которые покупают нефтепродукт. А если бы были введены вторичные санкции, то украинские компании подумали бы, стоит ли портить репутацию. Потому что в отношениях с США возникли бы конфликты,

– говорит политолог.