По имеющимся данным, Лувр закрывали в субботу "из соображений безопасности". Об этом рассказали в пресс-службе музея.

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Что известно о закрытии музеев

По соображениям безопасности, музей Лувр закрывает свои двери сегодня, в субботу, 14 октября. Забронировавшие посещение в этот день люди получат возмещение. Спасибо за понимание,

– пишут в соцсетях музея.

После объявления о закрытии в социальных сетях, пресс-секретарь пообщалась с журналистами AFP. Им она сказала, что Лувр получил письменное уведомление. В нем речь шлось о риске как для музея, так и для его посетителей.

Мы решили... эвакуироваться и закрыть его на день, пока мы проводим необходимые проверки,

– добавила она.

Также источники AFP рассказали о том, что в субботу эвакуировали Версальский дворец. Случилось это после сообщения о минировании.

Источник, близкий к делу, отметил, что предупреждение через интернет поступило анонимно. Он добавил, что музей закрыл свои двери до конца дня.

Собственно сначала стало известно об угрозах для посетителей Лувра, а затем – Версальского дворца. И все это на фоне роста напряжения, связанного со вчерашним смертельным нападением исламистов на школу.

Что произошло во Франции накануне

По имеющимся данным, в средней школе Гамбетта в Аррасе произошел теракт 13 октября около 11:00. По словам свидетелей, выходец из Чечни напал на учителя и нанес ему несколько смертельных ранений ножом. Очевидцы говорят, что злоумышленник в момент атаки выкрикивал "Аллаху Акбар".

Известно, что 20-летний мужчина, вооруженный ножом, вошел на территорию школы. Он нанес два ножевых ранения учителю литературы. Также избил еще двух сотрудников учебного заведения. Среди учащихся пострадавших нет.

По имеющимся данным, полиция уже открыла уголовное производство с пометкой о терроризме по пунктам: