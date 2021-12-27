Оглядевшись вокруг, он быстро шагал по коридору. Мужчина зашел в женский туалет, где в тот момент была второклассница, назвался врачом и попросил ее раздеться.

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К счастью, учительница в классе заметила, что школьницы долго нет на уроке и сама вышла за ней в уборную. Там мужчина толкнул учительницу и убежал.

Злоумышленника нашли и задержали

Родители девочки сразу же обратились в полицию. К поискам подключили Национальную гвардию. И через несколько часов подозреваемого задержали. Злоумышленником оказался 50-летний мужчина. Он из Киева и его уже не раз судили за такие же преступления.

Обратите внимание! Известно, что охранницу школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как рассказала директор школы №43 Ирина Чернобыль, в Навальном заведении есть охранник и 13 камер видеонаблюдения. Она подчеркнула, что на видео видно охранницу, которая стояла спиной ко входу.

Кроме того, директор предположила, что злоумышленник проник в школу тихо, поэтому охранница просто не услышала, что кто-то зашел.

Родители не могут прийти в школу ребенка. К директору на прием тоже надо записываться. А тут, выходит, человек заходит и вовсе без проблем, каким-то чудесным образом, его пускают,

– отметила мама второклассника Юлия.

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Детей надо учить, как обращаться с чужими людьми

Психологи отмечают, что детей уже с 3 – 4 лет нужно учить, как вести себя с чужими людьми. Психотерапевт Юлиана Маслак назвала правила, которых следует придерживаться в воспитании.

Первое: это "правило купальника" – "мое тело – это моя территория". Никто не имеет права прикасаться. Эти зоны – моя близость.

Второе: это, что я говорю "нет" взрослым и они меня слышат.

Третье: правило "у меня 5 взрослых, когда что-то случилось, я могу сообщить". Это могут быть родители, бабушки, учителя, воспитатели.

Родителям также важно не пропустить тревожные звоночки. И учитывать резкое изменение поведения своих малышей. А еще помнить: в 80% случаев сексуального насилия против детей обидчиками являются их знакомые или родственники.

К таким основным признакам – это, пожалуй, повышенная тревога. Ребенок становится беспокойный. И мы видим это резко, это не случается ни откуда. У ребенка может быть мочеиспускание, у него может быть нарушенный сон, аппетит,

– объяснила Маслак.

Также если ребенок вдруг категорически отказывается идти в сад, школу или кружок – это причина, чтобы поговорить с ним. А вот в городе обещают теперь проверить все школы на наличие надлежащей охраны.