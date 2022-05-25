Более того, кремлевский диктатор довольно испуган. Об этом 24 канала рассказал психолог Валентин Ким.
Любой преемник Путина изменит ситуацию, это не сможет продолжать никто, – Фейгин
Владимир Путин уже давно демонстрирует эту манию преследования. Для нее характерно наличие врага, злостного замысла по уничтожению его самого и причинению вреда,
– объяснил психолог.
По его словам, это отношение к себе и окружению, с которым он себя отождествляет, как к жертве. А также у Путина наблюдают "сакрализацию собственных страданий".
"Однако это больше с философско-психологической точки зрения, чем с медицинской. Диагнозы ставят психиатры", – заметил Ким.
Несмотря на это, поведение главы Кремля действительно довольно странное. Она оказывает влияние на русское население и создает предпосылки для агрессии. Поскольку Путин считает, что он – добро, а все остальные – зло.
"Имеем дело с испуганным человеком"
Вообще, Путин – это человек, скрывающий себя. И это не потому, что он "вежливый" или "культурный", как добавил специалист.
Он боится. Путин чувствует страх, а паранойя держится именно на страхе. Поэтому мы имеем дело с очень испуганным человеком, возможно, с детства. Сущность которой есть осторожное отношение к окружающему миру и ненависть для него,
– объяснил Ким.
И добавил, что внутренне сильному человеку нет необходимости постоянно доказывать это всему миру, а трус и слабак должен это постоянно делать и проявляет жестокость.
Более того, война, которую он начал в Украине, не позволяет ему спокойно спать.
Путин болен и его скоро может покинуть пост
- Слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин болен, давно всем известны. Теперь об этом рассказал и олигарх, имеющий близкие связи с Кремлем. Российский олигарх в разговоре якобы сказал, что Путин серьезно болен раком крови. По его словам, Путин сошел с ума от своего вторжения в Украину.
- Бывший глава британской секретной разведывательной службы Ричард Дирлав предположил, что президент России Владимир Путин к 2023 году перестанет занимать свой пост. По его мнению, его устранят из-за проблем со здоровьем.
- Чтобы опровергнуть подобные слухи, официальный Кремль говорит, что Путин здоров. Но его строгие ограничения в пандемии и длинные столы с другими политическими лидерами могут свидетельствовать о другом.