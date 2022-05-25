Более того, кремлевский диктатор довольно испуган. Об этом 24 канала рассказал психолог Валентин Ким.

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Владимир Путин уже давно демонстрирует эту манию преследования. Для нее характерно наличие врага, злостного замысла по уничтожению его самого и причинению вреда,

– объяснил психолог.

По его словам, это отношение к себе и окружению, с которым он себя отождествляет, как к жертве. А также у Путина наблюдают "сакрализацию собственных страданий".

"Однако это больше с философско-психологической точки зрения, чем с медицинской. Диагнозы ставят психиатры", – заметил Ким.

Несмотря на это, поведение главы Кремля действительно довольно странное. Она оказывает влияние на русское население и создает предпосылки для агрессии. Поскольку Путин считает, что он – добро, а все остальные – зло.

"Имеем дело с испуганным человеком"

Вообще, Путин – это человек, скрывающий себя. И это не потому, что он "вежливый" или "культурный", как добавил специалист.

Он боится. Путин чувствует страх, а паранойя держится именно на страхе. Поэтому мы имеем дело с очень испуганным человеком, возможно, с детства. Сущность которой есть осторожное отношение к окружающему миру и ненависть для него,

– объяснил Ким.

И добавил, что внутренне сильному человеку нет необходимости постоянно доказывать это всему миру, а трус и слабак должен это постоянно делать и проявляет жестокость.

Более того, война, которую он начал в Украине, не позволяет ему спокойно спать.

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