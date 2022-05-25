Ба більше, кремлівський диктатор досить переляканий. Про це 24 каналу розповів психолог Валентин Кім.

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Володимир Путін вже давно демонструє цю манію переслідування. Для неї характерна наявність ворога, злісного задуму щодо знищення його самого та заподіяння шкоди,

– пояснив психолог.

За його словами, це ставлення до себе і до оточення, з яким він себе ототожнює, як до жертви. А також у Путіна спостерігають "сакралізацію власних страждань".

"Однак це більше з філосовсько-психологічної точки зору, аніж з медичної. Діагнози ставлять психіатри", – зауважив Кім.

Попри це, поведінка глави Кремля і справді досить дивна. Вона впливає на російське населення та створює передумови для агресії. Оскільки Путін вважає, що він – добро, а усі інші – зло.

"Маємо справу з переляканою людиною"

Взагалі, Путін – це людина, яка приховує себе. І це не тому, що він "чемний" чи "культурний", як додав фахівець.

Він боїться. Путін відчуває страх, а параноя тримається саме на страху. Тому ми маємо справу з дуже переляканою людиною, можливо, з дитинства. Сутність якої є обережне ставлення до довколишнього світу та ненависть для нього,

– пояснив Кім.

І додав, що внутрішньо сильній людині немає потреби постійно доводити це усьому світові, а боягуз та слабак має це постійно робити й проявляє жорстокість.

Ба більше, війна, яку він розпочав в Україні не дозволяє йому спокійно спати.

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