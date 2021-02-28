В Казахстане в воскресенье, 28 февраля, состоялись акции протеста, мирное шествие и митинги. Организовала такие мероприятия оппозиция. Зато полиция начала применять силу в отношении активистов. Более того, многих задерживали еще до того, как они попадали на место сборов.

Протестные акции прошли в Нур-Султане, Алматы и других городах Казахстана. Лишь в Уральске организаторы получили согласие от властей. Главные требования активистов – освободить политзаключенных, провести социально-политические реформы и отказаться от продажи земли иностранцам.

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Жесткие задержания активистов – Алматы и Нур-Султан

В столице силовики взяли в окружение сторонников Жанболата Мамая. Он возглавляет инициативную группу по созданию "Демократической партии". Произошло это у дворца Балуана Шолака. В кольцо здесь встали примерно 20 правоохранителей. Кроме того, место оцепили автобусами и несколькими "слоями" полицейских. Также правоохранители всячески пытались вытеснить отсюда представителей СМИ. По словам журналистов, люди в окружении кричали, что им делают больно. Кто-то даже говорил о "сломанных ребрах". Но подтверждения этой информации пока нет.



Оцепление из правоохранителей или кеттлинг в Алматы: внутри кольца – активисты незарегистрированной "Демпартии" / Фото "Радио Азаттык"

Но в то же время силовики лояльно относились к тем, кто выступает против Мамая и "Демпартии". Такие люди могли близко подойти к кольцу, выкрикивая "Позор Мамаю!". Представители оппозиции, со своей стороны, назвали их титушками.

Кроме того, в этом районе власти ограничили движение машин, дав разрешение лишь общественному транспорту. Зато метро закрыли.

Сторонники Мухтара Аблязова ("Демократический выбор Казахстана") собрались у Центрального парка культуры. Именно здесь прошли массовые задержания митингующих – полиция схватила около 50 человек. Они кричали: "Свободу политзаключенным!" и "Назарбаев – диктатор!".

Смотрите видео протестов в Нур-Султане и Алматы

Еще одно массовое задержание людей произошло в Нур-Султане (бывшая Астана) на поминках активиста Дулата Агадила. Тот в прошлом году умер при загадочных обстоятельствах в СИЗО. Поминальные мероприятия должны были пройти в мечети Садуакаса Гылмани. Но она оказалась закрытой якобы "на ремонт" и "дезинфекцию".

Как только люди начали расходиться, их начали буквально загонять в кольцо. В итоге там оказались 13 человек, пожилых людей освободили. Митингующие кричали "Свободу политзаключенным!" и обращались к депутатам Европарламента с просьбой ввести санкции в отношении отдельных чиновников Казахстана. По словам журналистов, полицейских было втрое больше, чем самих активистов.

Люди в таком кольце вынуждены были простоять примерно 3 часа. Кто-то свернул плакаты и покинул место сам, а кого-то забрали на полицейской машине. В это время в Нур-Султане было примерно 5 – 10 градусов мороза.



Протест в Нур-Султане / Фото "Радио Азаттык"

Что происходило в других городах

В Актобе полиция задержала примерно 10 человек. Произошло это, когда люди только начали собираться. Во время задержаний активисты кричали: "Свободу политзаключенным!".

В Атырау митинг собирался провести активист Макс Бокаев, недавно вышедший из тюрьмы. Он пришел на площадь и высказал свои требования власти. Увидев, что полиция собирается окружить его сторонников, Бокаев распустил митингующих.

В городе Семей полиция тоже провела превентивные задержания: людей забирали в участки еще до того, как они подходили к месту предполагаемого митинга.

В Шымкенте и Кызылорде полиция выставила патрули, сообщений о задержании не было.

Добавим, что местные власти выключали интернет на месте собраний людей во всех городах Казахстана. Также перекрывали к ним главные дороги и создавали другие препятствия.

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Смотрите видео задержаний во время протестов в Казахстане 28 февраля

Детали протестов в Казахстане

Выходить на митинги 28 февраля с требованием политических реформ призвал активист Макс Бокаев . Его освободили из тюрьмы 4 февраля. А попал он туда в 2016 году на 5 лет после земельных протестов.

. Его освободили из тюрьмы 4 февраля. А попал он туда в 2016 году на 5 лет после земельных протестов. Впоследствии настроения Бокаева поддержали и другие оппозиционные группы. В частности, инициативная группа по созданию "Демократической партии" и "Демократический выбор Казахстана".

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Задержания в Казахстане начались еще за несколько дней до этого. Некоторые получили предупреждение, а других отправили в изолятор по решению админсудов.

Обратите внимание! По данным правозащитников, сегодня в Казахстане 29 активистов находятся под стражей в следственных изоляторах или под домашним арестом. Всего в рамках уголовных дел проходят более 250 активистов – в статусе подозреваемых, свидетелей с правом на защиту, просто свидетелей. Всех их нередко вызывают на допросы.