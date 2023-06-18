Эту акцию символически планировали провести в День медика, который обычно отмечался именно 18 июня. И несмотря на недавний перенос празднования этого дня на конец июля, организаторы из ОО "Военные медики Украины" решили не отступать от своих планов. Об этом рассказывает 24 Канал.

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В плену находятся сотни украинских медиков

На мирную акцию люди пришли не только с флагами Украины, но и с большими баннерами. Надписи на них напоминали, что оккупанты держат в плену сотни военных медиков, в частности, родом из временно оккупированного Мариуполя.

Так, согласно неофициальным источникам, сегодня страна-преступница удерживает более 300 медиков из Украины. Среди них, в частности, и попавшие в плен более года назад.

Например, говорится о военном хирурге из Херсонской области, который 16 мая вместе с защитниками Азовстали попал в лапы оккупантов. Его дома с надеждой ждет семья, которая только от освобожденных ранее из плена военных знает, что мужчина все еще жив.

Медикам не место в плену / Фото Валентины Полищук

На разных баннерах на украинском и английском языках можно было прочитать призывы спасти тех, кто спасал жизнь, а также утверждение, что медики не комбатанты.

Интересно, что на акцию большинство людей пришло в белых футболках, а некоторые – непосредственно в медицинских халатах.

Люди призвали освободить не только медиков

Среди других баннеров в руках людей также видны плакаты с призывом освободить всех защитников Украины. В частности, и военных с острова Змеиный и морских пехотинцев. Так, на печатных плакатах отмечалось, что уже произошло 15 обменов, однако у них не было воинов батальона.

Где мой морпех? Где 501 ОБМП?

– можно прочесть на плакате.



Украинцы призывают вернуть морпехов домой / Валентина Полищук

На отдельных плакатах отмечалась и конкретная бригада, из которой защитники находятся в плену. Речь идет о 36-й отдельной бригаде морских пехотинцев имени контрадмирала Михаила Билинского.

Также некоторые украинцы, поддержавшие акцию, организованную ОО "Военные медики Украины", держали коллажи с пленными, которых все еще удерживает страна-гной.