На проспекте Победителей в Минске начались жесткие столкновения между протестующими и ОМОНом. Силовики выпрыгивают из автозаков и разгоняют людей. Также они использовали светошумовые гранаты.

В центре белорусской столицы происходят массовые задержания. Об этом сообщает портал TUT.by.

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Столкновения в Минске: что происходит

Вблизи Стелы в Минске силовики готовятся к массовому разгону. Сюда прибыл ОМОН, экипированный шлемами, жилетами и другими спецсредствами. Демонстранты также прибывают и держатся в цепи.

Люди кричат: "Иди!", "Наш дом – Беларусь!".

Там же чуть ли не впервые возникла ситуация, когда избили Омоновцев, а не наоборот.

В Минске избили Омоновцев: смотрите видео​

Силовики забрасывают протестующих светошумовыми гранатами: видео

Въезды в близлежащие дворы у площади заблокированы сотрудниками ГАИ. Правоохранители через громкоговорители призвали людей не скапливаться в центре города.

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