В Минске люди избили Омоновцев: силовики применили светошумовые гранаты – видео
На проспекте Победителей в Минске начались жесткие столкновения между протестующими и ОМОНом. Силовики выпрыгивают из автозаков и разгоняют людей. Также они использовали светошумовые гранаты.
В центре белорусской столицы происходят массовые задержания. Об этом сообщает портал TUT.by.
Важно Завершились выборы президента Беларуси: силовики начали задерживать людей, начались столкновения
Столкновения в Минске: что происходит
Вблизи Стелы в Минске силовики готовятся к массовому разгону. Сюда прибыл ОМОН, экипированный шлемами, жилетами и другими спецсредствами. Демонстранты также прибывают и держатся в цепи.
Люди кричат: "Иди!", "Наш дом – Беларусь!".
Там же чуть ли не впервые возникла ситуация, когда избили Омоновцев, а не наоборот.
В Минске избили Омоновцев: смотрите видео
Силовики забрасывают протестующих светошумовыми гранатами: видео
Въезды в близлежащие дворы у площади заблокированы сотрудниками ГАИ. Правоохранители через громкоговорители призвали людей не скапливаться в центре города.
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